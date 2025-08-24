Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"... TCG Anadolu'dan İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni

Güncelleme Tarihi:
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak. Tüm gelişmeler haberimizde...
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis gemileri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte görüntülendi.
TCG Anadolu'nun, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni başladı.
Donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alıyor.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı.
"HALKIMIZI BU GÜZEL VE GURURLU ANA EŞLİK ETMEK ÜZERE BOĞAZ'A DAVET EDİYORUZ"
İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın, diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini söyledi.
Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak.
15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz. Güzergah boyunca sayın halkımızı da selamlayacağız. Halkımızı da bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız." diye konuştu.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Bayrağını Al, Boğaz'a Gel etkinliğine boğazdaki binalardan da destek olan oldu.
Fotoğraf: Ozan Güzelce
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı Karadeniz açıklarında görüntülendi.
Fotoğraf: Berkman Ulutin/Üniversite öğrencileri selamlama programına katılmak üzere TCG Anadolu'da.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.
Fotoğraf: Berkman Ulutin/Üniversite öğrencileri selamlama programına katılmak üzere TCG Anadolu'da.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği için dün Gelibolu'dan başlanan seyir faaliyeti tamamlandı.
Önce Çanakkale Boğazı'nı, ardından İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demir attı.
Etkinliğe katılan gençler, geminin limana yanaşma anını üst güverteden izledi.
Gençler, İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.