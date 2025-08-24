×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"... TCG Anadolu'dan İstanbul Boğaz'ında geçiş töreni

Güncelleme Tarihi:

#TCG Anadolu#Çanakkale#Sarayburnu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 10:12

Milli Savunma Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çanakkale’den İstanbul’a ‘Zafer Yolculuğu’ etkinliği için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru yol aldı.

1 /7
TCG Anadolu, İstanbul Boğazındaki geçiş töreni için Sarayburnundan ayrıldı
2 /7
TCG Anadolu, İstanbul Boğazındaki geçiş töreni için Sarayburnundan ayrıldı
3 /7
TCG Anadolu, İstanbul Boğazındaki geçiş töreni için Sarayburnundan ayrıldı
4 /7
TCG Anadolu, İstanbul Boğazındaki geçiş töreni için Sarayburnundan ayrıldıTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak. Tüm gelişmeler haberimizde...

DONANMA UNSURLARI KARADENİZ'E YOL ALDI

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı Karadeniz açıklarında görüntülendi.


Fotoğraf: Berkman Ulutin/Üniversite öğrencileri selamlama programına katılmak üzere TCG Anadolu'da.

 

SARAYBURNU'NDAN AYRILDI

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.



Fotoğraf: Berkman Ulutin/Üniversite öğrencileri selamlama programına katılmak üzere TCG Anadolu'da.

 

ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A "ZAFER YOLCULUĞU"

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği için dün Gelibolu'dan başlanan seyir faaliyeti tamamlandı.


Önce Çanakkale Boğazı'nı, ardından İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demir attı.

Etkinliğe katılan gençler, geminin limana yanaşma anını üst güverteden izledi.

Gençler, İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineDONANMA UNSURLARI KARADENİZ'E YOL ALDI
timelineSARAYBURNU'NDAN AYRILDI
timelineÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A "ZAFER YOLCULUĞU"
Haberle ilgili daha fazlası:
#TCG Anadolu#Çanakkale#Sarayburnu

BAKMADAN GEÇME!