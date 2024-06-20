×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale... Elazığ'daki yangın kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:01

Çanakkale'nin Ezine ve İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Elazığ’ın Maden ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elazığ'daki yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çanakkale Valisi Aktaş son durumu CNN Türk'te açıkladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş:

"Ezine'deki yangın çöplükte başladı. 1 köyümüz yangından etkilendi. Aladağ ve Kiremitoba köyleri tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tüm ekiple müdahale ediyor. Ben yangının olduğu köydeyim. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir vatandaşımız yok."

Çanakkale'de bir orman yangını daha
Çanakkalede bir orman yangını daha

Ezine'de, tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale’de tarım arazisinde yangın kontrol altına alındı

Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yangını havadan inceleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, söndürme çalışmalarına ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, sigara izmariti, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığını söyledi. Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Aktaş, “Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekmektedir" dedi.

Elazığ’da orman yangını
Elazığ’da orman yangını

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale’de tarım arazisinde yangın
Çanakkale’de tarım arazisinde yangın

Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İzmir'de orman yangını
İzmirde orman yangını

Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile sürüyor.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineElazığ'daki yangın kontrol altına alındı
timelineÇanakkale Valisi Aktaş son durumu CNN Türk'te açıkladı
timelineÇanakkale'de bir orman yangını daha
timelineÇanakkale’de tarım arazisinde yangın kontrol altına alındı
timelineElazığ’da orman yangını
timelineÇanakkale’de tarım arazisinde yangın
timelineİzmir'de orman yangını
Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale

BAKMADAN GEÇME!