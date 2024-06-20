Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale... Elazığ'daki yangın kontrol altında

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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 7 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
CNN Türk canlı yayınına bağlanan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş:
"Ezine'deki yangın çöplükte başladı. 1 köyümüz yangından etkilendi. Aladağ ve Kiremitoba köyleri tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tüm ekiple müdahale ediyor. Ben yangının olduğu köydeyim. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir vatandaşımız yok."
Ezine'de, tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa da saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.
VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Yangını havadan inceleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, söndürme çalışmalarına ilişkin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, son yıllarda orman yangınlarının çıkmasının başlıca nedenleri arasında anız yakma, bağ ve bahçe temizliği için ateş yakma, sigara izmariti, çöplerin ateşe verilmesi, ihmal ve dikkatsizliğin yer aldığını söyledi. Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Aktaş, “Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekmektedir" dedi.
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ezine ilçesi Kumburun köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Bergama'nın Ilgındere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz,8 su ikmal ve 6 dozer ile sürüyor.