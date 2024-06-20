Çanakkale ve İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale... Elazığ'daki yangın kontrol altında

Çanakkale Valisi Aktaş son durumu CNN Türk'te açıkladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş:

"Ezine'deki yangın çöplükte başladı. 1 köyümüz yangından etkilendi. Aladağ ve Kiremitoba köyleri tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tüm ekiple müdahale ediyor. Ben yangının olduğu köydeyim. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir vatandaşımız yok."