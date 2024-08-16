Çanakkale, İzmir, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı'dan açıklama: Önümüzdeki 3 gün yangınlar için riskli

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA: ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



12 helikopter, 69 kara aracıyla direkt müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine AFAD, Valiliğimiz diğer kolluk güçleri yerel yönetimlerle müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.



Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor.

Orada da gece boyunca yangına müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'daydı. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım.



İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim.





"3 GÜN ÇOK RİSKLİ"

Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar.



ÇANAKKALE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Çanakkale'deki yangın, yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ormana sıçramasıyla gerçekleşen bir yangın. Burada tarihi yapılara etki eden bir durum yok. Arkadaşlarımız yangının gidiş yönüne göre tedbirlerini aldı, herhangi bir sıkıntı yok.



NE KADAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ?

Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. 700 hektarlık bir alanın yandığını düşünüyoruz. Bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran'da bir yangın olmuştu. Onun devamı gibi bir durum oldu.



Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu son olsun diyelim. Bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyeti istirham ediyorum.