Çanakkale, İzmir, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı'dan açıklama: Önümüzdeki 3 gün yangınlar için riskli

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
12 helikopter, 69 kara aracıyla direkt müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine AFAD, Valiliğimiz diğer kolluk güçleri yerel yönetimlerle müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Çalışmalar iyiye gidiyor. Bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale yangının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.
Manisa'daki yangın kırsal alandan başlayıp orman alanına geçmişti. Bölgeden 8 km ötede yeni bir yangın başladı. Nemin düşük olması ve yüksek rüzgarla birlikte burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız yangınlar mücadele ediyor.
Orada da gece boyunca yangına müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındı ancak gün içinde güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'daydı. İlk andan itibaren 8 helikopter ve 536 personel sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte takviye devam ediyor. Orayla ilgili çalışmalar iyiye gidiyor. Biraz da bitki örtüsünün farklı olması sebebiyle çıkan yangınla görünün arasında fark var. Ben de birazdan Bolu'ya geçmiş olacağım.
İzmir Karşıyaka'daki yangına arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Gün içinde bilgi vereceğim.
"3 GÜN ÇOK RİSKLİ"
Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar.
ÇANAKKALE YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ
Çanakkale'deki yangın, yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ormana sıçramasıyla gerçekleşen bir yangın. Burada tarihi yapılara etki eden bir durum yok. Arkadaşlarımız yangının gidiş yönüne göre tedbirlerini aldı, herhangi bir sıkıntı yok.
NE KADAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ?
Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. 700 hektarlık bir alanın yandığını düşünüyoruz. Bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran'da bir yangın olmuştu. Onun devamı gibi bir durum oldu.
Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Bu son olsun diyelim. Bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyeti istirham ediyorum.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.
YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ
Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.
ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ
Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.
ACI TABLO HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI
Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, acı tablo günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.
İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kentte dün akşam saat 21.10'da çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edilmeye başlanmıştı.
GÖRDES'TEKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.
Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına Bolu, Ankara ve Sakarya’nın yanı sıra birçok ilden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangına orman ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan da 7 yangın söndürme helikopteriyle alevlerle mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar evlerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 100 hektarlık alan zarar görürken, birçok kentten gönderilen takviye ekiplerin de önümüzdeki saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. Yangına müdahale için yangın söndürme uçağının da talep edildiği öğrenildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada 281 vatandaşın yangın alanından tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, 7 helikopter, 32 arazöz 66 iş makinesi ve 358 personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.