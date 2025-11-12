C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları

C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajlarıGüncelleme Tarihi:
C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajlarıGüncelleme Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin değerli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu korusun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tunç, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan askeri uçağımızın, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Gül, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bir uçak düşer, bir milletin yüreği dağlanır. İşte böylesi bir yangın... Milletçe başımız sağ olsun. Rabb'im, şehit olan yiğitlerimizi Efendimize komşu eylesin." ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."