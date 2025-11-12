×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
CANLI
Akışı Yenilereload

C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü: 20 askerimiz şehit oldu! Siyasilerden taziye mesajları

Güncelleme Tarihi:
#düşen kargo uçağı#tsk#milli savunma bakanlığı
C130 kargo uçağı Gürcistanda düştü: 20 askerimiz şehit oldu Siyasilerden taziye mesajları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 08:53

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken düşen C130 kargo uçağında yer alan 20 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Gürcistan'dan gelen acı haberin ardından siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi...

timeline
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YÜCE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin değerli ailelerinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu korusun." ifadelerini kullandı.

 

Haberin Devamı
timeline
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

timeline
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

timeline
ADALET BAKANI TUNÇ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tunç, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

timeline
BAKAN BAK: AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan askeri uçağımızın, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

timeline
İSTANBUL VALİSİ GÜL: BİR UÇAK DÜŞER, BİR MİLLETİN YÜREĞİ DAĞLANIR

İstanbul Valisi Davut Gül, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Gül, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bir uçak düşer, bir milletin yüreği dağlanır. İşte böylesi bir yangın... Milletçe başımız sağ olsun. Rabb'im, şehit olan yiğitlerimizi Efendimize komşu eylesin." ifadelerine yer verdi.

timeline
ÖZGÜR ÖZEL'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

BAKMADAN GEÇME!