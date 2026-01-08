Bugün itibariyle başlıyor! Yeni sistem etkili olacak: Sağanak ve kar yağışı geliyor! Fırtına her yeri vurdu: Çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi | İstanbul'a kar yağışı için tarih verildiGüncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti.
Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.
PAZARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ
AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.
Eskişehir'de fırtına sebebiyle bir metruk binanın çatı duvarı açık otoparka devrilirken, 6 araçta maddi hasar oluştu. Çevre sakinleri, duvarın devrilmesi ile birlikte duyulan gürültüyü patlama sesi zannetti.
Olay, saat 12.40 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın çatı duvarı, fırtına ve şiddetli rüzgâr sebebiyle yan taraftaki açık otoparkın içine devrildi.
Duvarın devrilmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, bu sesi yanlış anlayan bir çevre sakini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne patlama ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, olayın aslında patlama olmadığı anlaşıldı. Muhtemel yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri alındı
Etrafa saçılan kiremit ve taş parçaları sebebiyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 tanesinin ise adeta ikiye katlandığı görüldü.
Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Hasarlı araçlardan birisinin sahibi, sinirden ve üzüntüden konuşamayacak duruma geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi.
Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı.
Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer Baltalimanı’nda bir ağaç yerinden sökülürken, bir baz istasyonu da devrildi.
İstanbul ve Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, Sarıyer’de hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Sarıyer Baltalimanı’nda saat 14.00 sıralarında bir ağaç sökülürken, bir baz istasyonu direği de devrildi.
Ağaç bir trafik lambasını da yerinden söktü. Her iki olayda ölen ya da yaralanan yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri vinç yardımıyla devrilen baz istasyonu yerinden kaldırdı.
Yalova genelinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle Altınova ilçesinde bir tersanedeki vinç devrildi.
Kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, üzerine ağaç devrilen araçlar da zarar gördü. TİGEM bölgesinde yer alan elektrik hattında kopmalar yaşandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle yelkenli karaya oturdu, 1'i balıkçı, 1'i yelkenli tekne olmak üzere 2 tekne suya gömüldü.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arası için 'fırtına'; Muğla ve çevresi için 'sağanak2 uyarısı Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bitez Sahili'nde 6 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya vurdu, hasar oluştu.
Ortakent'te de 5 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi sulara gömülürken, Torba Sahili'nde demirli 12 metre uzunluğunda su alan yelkenli teknenin bir bölümü suya battı.
Yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Datça - Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve iş yerlerinin çatısı uçarken birçok noktayı su bastı.
İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bina ve iş yerlerinin çatı ve dış cepheleri uçtu. Birçok noktada ise sokakları su bastı.
BEYOĞLU'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Beyoğlu'nda kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken bir apartmanın da dış cephe parçası düştü. Samatya'da yağış nedeniyle yollar göle döndü.
ŞEMSİYELER DEVRİLDİ
Çapa'da ise vatandaşlar yolda yürürken zorlandı. Bazı dükkanların önündeki şemsiyeler devrildi.
ÇATIDAN PARÇALARIN DÜŞMESİ
Levent'te de bir binanın çatısındaki parçalar fırtına nedeniyle caddeye düştü. Araçlar ve insanlar kıl payı kurtuldu.
Kocaeli’de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı. Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen 41 BR 313 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne saplandı.
Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.
Öte yandan, bazı evlerin uçan çatıları, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.
Bursa İstanbul otobanında fırtına viyadükten geçen bir tırı devirdi. Tır sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer sürücülerin yardımına koştuğu tır sürücüsünün devrilen aracının kabininden çıkma anı kameraya yansıdı.
Bursa İstanbul otobanı Orhangazi Gebze arasındaki bir viyadükte tır fırtınanın etkisiyle devrildi. Diğer sürücüler de panik yaptılar. Aracın sürücüsü direksiyondan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Yardıma koşan diğer sürücüler, kazazedenin hafif yaralandığını ve yürüdüğünü görünce rahat bir nefes aldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.
Tuzla'da, şiddetli fırtına nedeniyle sahil boyunca kıyıda demirli olan bazı tekneler alabora oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.
Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.
Marmara Denizi'nde Yalova-Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, dev dalgalar nedeniyle Yalova'daki iskeleye geri dönmek zorunda kaldı.
Tavşanlı beldesinden Gebze Eskihisar istikametine hareket eden, içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu feribot, Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Denizde ilerleyemeyen feribot, daha sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Feribottaki yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.
Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkışını yasakladı.
Fatih Yenikapı’da etkili olan lodos nedeniyle adeta denizle kara birleşti. O anları fotoğraflamaya çalışanlar zor anlar yaşadı.
İstanbul’da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Yenikapı’da şiddetli lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu büyüyünce adeta deniz ile kara birleşti.
O anlarda sahilde fotoğraf çekmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Deniz suyunun içerisinde kalan bir kadının çabası kameraya yansıdı.
Kocaeli’de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi, önündeki saç parçanın aniden savrulması sonucu dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi.
Limanda istiflenen konteynerlerden bazıları rüzgarın etkisiyle düştü. Başka bir noktadaki limanda ise vinç devrildi.
Konteyner yüklü bir TIR’ın dorsesindeki konteyner de rüzgarın etkisiyle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Mecidiyeköy'de meydanda bulunan seyyar simit tezgahı devrildi. Fatih'te fırtınaya dayanamayan inşaat iskelesi çöktü; Aksaray'da ise binanın çatısından kopan kiremit parçaları park halindeki otomobilin camını patlattı.
İstanbul genelinde fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fatih'te bir binanın dış cephe çalışması sırasında inşaat iskelesi çöktü.
Vezneciler istikametine çıkan yol çöken inşaat iskelesinin yolu kapatması nedeniyle sonucu kapandı. Aksaray'da ise binadan kopan kiremit parçaları sokakta park halinde bulunan otomobilin camını patlattı. Yine Fatih'te fırtına nedeniyle bir sokakta tabeladan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin camının kırılmasına neden oldu.
SİMİT TEZGAHI SÜRÜKLENDİ
Mecidiyeköy meydanda bulunan seyyar simit tezgahı ise kuvvetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Tezgahın arkasında oturan simitçi ise dengesini kaybederek yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.
Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Bursa’da fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan fırtınada binaların çatıları uçarken, yağış nedeniyle araçların sürücüleri mahsur kaldı. Gemlik ilçesinde deniz taşarken, dalgaların boyu ise 3 metreye ulaştı.
Kent merkezi ve ilçelerde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınasının hızı, zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaştı. Lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, park halindeki bazı araçlar ise zarar gördü. Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Ihlamur Sokak’taki 3 katlı binanın çatısı yola uçtu, bölgede elektrikler kesildi. Emek Mahallesi’nde 4 katlı binanın çatısının kopan parçası asılı kalıp, katlara çarptı. Bölgede yaşayanlar birbirini arayıp, park halindeki araçlarını çekmesi için uyarırken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Fırtına ile birlikte yağmurun etkili olduğu kentte 3 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller suya gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı.
DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI
Gemlik ilçesinde de fırtına ve kuvvetli yağış, günlük yaşamı etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi Gül Caddesi Doğar Sitesi'nin çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. Eşref Dinçer Mahallesi Okullu Sokak’ta da çatıdan düşen kiremitler, park halindeki otomobile zarar verdi. Narlı Mahallesi’nde ise deniz taştı, dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.
HAVA SICAKLIĞI 16 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 16, en düşük 3 derece olarak ölçüldüğü kentte fırtına, kuvvetli yağışla birlikte akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Fırtınanın hızını gece saatlerinde azaltması beklenirken, kentte orta kuvvette yağış etkili olacak. Lodosun cumartesi günü de öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olacağı belirtilirken, yağışlar pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Bursa'da, 13 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, şehir genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanağın etkili olduğu kaydedildi.Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin hazır olduğu aktarılan açıklamada, "Fırtına nedeniyle İBB ekipleri, şu ana kadar 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri toplam 69 olaya müdahale etti. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi." bilgisi paylaşıldı.
Bakırköy sahil yolunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Bakırköy sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi . Etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçen 4 aracın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler araçların üzerine devrilen ağaç parçalarını kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Kaza sonrası Bakırköy sahil yolunun Yeşilköy istikameti trafiğe kapandı. İlk olarak araçların üzerindeki ağaç parçaları ve dallar kaldırıldı. Ardından, kalan gövde ve büyük parçalar motorlu testerelerle kesilerek yoldan temizlendi.
Uzun süren kaldırma ve temizleme çalışmalarının ardından, devrilen ağaç ve hasarlı araçlar yoldan tamamen çekildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikameti ulaşıma açıldı.
İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda dalgalar oluştu.
Edirne'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Edirne'de kuvvetli yağış etkili olurken, sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su baskınları oldu.
Su baskınının gerçekleştiği bir evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Su baskını nedeniyle evlerde eşyaların zarar gördüğü tespit edildi. Evlerine su giren mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
"BUZDOLABI DA GARDIROPLAR DA HEPSİ SUYUN İÇİNDE"
Atatürk Mahallesi sakinlerinden Nuriye Özyörük, "Görevliler gece gelip suyu çektiler. Yoldaki rögar tıkalı olduğundan sabah yağmurda yeniden bizim evi su bastı. İki oldu yağmur yağıyor. Herhalde bütün kış yağsa biz bütün kış suyun içinde oturacağız. Eşyalarımı gördünüz. Arayan soruyor ölü var mı diye. Ben öldükten sonra anlamı yok zaten. Yapılıyorsa sağlam yapılsın. Buzdolabı da gardıroplar da hepsi suyun içinde. Benim yapacak bir şeyim yok. Suyun önünde durulacak gibi olsa kendim duracağım. Yağmur durdu su çekildi. Balçığı kaldırmaya gelen yok" ifadelerine yer verdi.
Sarı kodlu uyarının bulunduğu kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi aştı. Taşan deniz suyu ile kaldırımla birleşti.
Edremit'te sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Altınoluk Mahallesi başta olmak üzere Akçay ve Güre mahallelerinin sahil şeridinde etkisini gösteren ve saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgalar, zaman zaman iskeleleri aştı. Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi geçerken, deniz suyu taştı. Taşan su, kaldırımla birleşince bazı iş yerlerini su bastı.
Öte yandan Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 2 metreye kadar ulaştı.
Yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, özellikle sahil kesimlerinde bulunan vatandaşlar ile balıkçıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; kentte metrekareye düşen yağış miktarı; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası'nda 44,4, Urla'da 36,5, Güzelbahçe'de 35,9, Balçova’da 26,8 ve Narlıdere'de 23,5 kilogram olarak ölçüldü.
Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir'in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu süreceği belirtildi.
YOLCU GEMİSİ VE ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., deniz ulaşımında sefer iptallerine gidildiğini açıkladı. Açıklamada, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgedeki doğal gaz hattında da kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumuna rastlanmadı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada düşen ağacın altında kalan bir kişi hafif yaralı olarak vatandaşlar tarafından kurtuldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Talihsiz adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ağacın altından çıkardı. Adamın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken can veya mal kaybı yaşanmadı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Esenler’de 4 katlı binanın çatısı uçtu. 2 otomobilde hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen bir kadının çatıdan kopan parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak uçtu. Savrulan çatı parçaları, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın çatı parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Çatıyla beraber yerinden sökülen çanak antenler de fırtınanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.
İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri rüzgarın etkisiyle savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı. Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Avcılar'da ise devrilen ağaç yolu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağacı keserek yolu tekrar trafiğe açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu. Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Bugün Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya illerinde kar yağışı beklenirken cuma günü ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Şen şu ifadeleri kullandı;
"Cuma günü Anadolu’nun büyük bölümüne kar geliyor. Ankara’da dahil olmak üzere cuma günü kar yağışları görülecek. Hafta sonu Batı’da sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Perşembe günü İstanbul’daki yağış kuvvetli olacak. İstanbul’a Cuma günü kar yağışı yok. Pazartesi Balkanlardan sarkan soğuk hava ile birlikte Türkiye yeniden beyaza bürünecek. İstanbul’da kar alacak pazartesi günü. Şu anki verilere göre İstanbul beyaza bürünecek. Ayın 12’sinde kar yağışı var."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarında beklenen olumsuzluklara karşı 63 il için sarı kodlu alarm verirken kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, belirtilen illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller;
Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girilecek. Bugün itibariyle başlayan soğuk havanın etkisinin önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.
Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.