Bugün itibariyle başlıyor! Yeni sistem etkili olacak: Sağanak, fırtına ve kar yağışı geliyor! 63 ilde sarı alarm: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Bugün itibariyle başlıyor! Yeni sistem etkili olacak: Sağanak, fırtına ve kar yağışı geliyor! 63 ilde sarı alarm: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildiGüncelleme Tarihi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti.
Kent genelinde günboyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.
PAZARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ
AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.
İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda dalgalar oluştu.
Edirne'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Edirne'de kuvvetli yağış etkili olurken, sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su baskınları oldu.
Su baskınının gerçekleştiği bir evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Su baskını nedeniyle evlerde eşyaların zarar gördüğü tespit edildi. Evlerine su giren mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
"BUZDOLABI DA GARDIROPLAR DA HEPSİ SUYUN İÇİNDE"
Atatürk Mahallesi sakinlerinden Nuriye Özyörük, "Görevliler gece gelip suyu çektiler. Yoldaki rögar tıkalı olduğundan sabah yağmurda yeniden bizim evi su bastı. İki oldu yağmur yağıyor. Herhalde bütün kış yağsa biz bütün kış suyun içinde oturacağız. Eşyalarımı gördünüz. Arayan soruyor ölü var mı diye. Ben öldükten sonra anlamı yok zaten. Yapılıyorsa sağlam yapılsın. Buzdolabı da gardıroplar da hepsi suyun içinde. Benim yapacak bir şeyim yok. Suyun önünde durulacak gibi olsa kendim duracağım. Yağmur durdu su çekildi. Balçığı kaldırmaya gelen yok" ifadelerine yer verdi.
Sarı kodlu uyarının bulunduğu kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi aştı. Taşan deniz suyu ile kaldırımla birleşti.
Edremit'te sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Altınoluk Mahallesi başta olmak üzere Akçay ve Güre mahallelerinin sahil şeridinde etkisini gösteren ve saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgalar, zaman zaman iskeleleri aştı. Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi geçerken, deniz suyu taştı. Taşan su, kaldırımla birleşince bazı iş yerlerini su bastı.
Öte yandan Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 2 metreye kadar ulaştı.
Yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, özellikle sahil kesimlerinde bulunan vatandaşlar ile balıkçıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; kentte metrekareye düşen yağış miktarı; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası'nda 44,4, Urla'da 36,5, Güzelbahçe'de 35,9, Balçova’da 26,8 ve Narlıdere'de 23,5 kilogram olarak ölçüldü.
Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir'in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu süreceği belirtildi.
YOLCU GEMİSİ VE ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., deniz ulaşımında sefer iptallerine gidildiğini açıkladı. Açıklamada, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki 12 metre uzunluğundaki selvi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Ağacın devrilmesiyle birlikte elektrik ve telefon hatları koparken, sokak araç trafiğine kapandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgedeki doğal gaz hattında da kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede herhangi bir sızıntı veya risk durumuna rastlanmadı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. O sırada düşen ağacın altında kalan bir kişi hafif yaralı olarak vatandaşlar tarafından kurtuldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç, bir süre sonra devrildi. O esnada yoldan geçen bir kişi ağacın altına kaldı. Talihsiz adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ağacın altından çıkardı. Adamın hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken can veya mal kaybı yaşanmadı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Esenler’de 4 katlı binanın çatısı uçtu. 2 otomobilde hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen bir kadının çatıdan kopan parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak uçtu. Savrulan çatı parçaları, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın çatı parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Çatıyla beraber yerinden sökülen çanak antenler de fırtınanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken birçok noktada ağaç devrilmesi meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarda park halindeki araçlar hasar gördü.
İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri rüzgarın etkisiyle savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı. Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Avcılar'da ise devrilen ağaç yolu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağacı keserek yolu tekrar trafiğe açtı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu. Bölgede dün geceden bu yana etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat feribot seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Bugün Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya illerinde kar yağışı beklenirken cuma günü ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhan Şen şu ifadeleri kullandı;
"Cuma günü Anadolu’nun büyük bölümüne kar geliyor. Ankara’da dahil olmak üzere cuma günü kar yağışları görülecek. Hafta sonu Batı’da sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Perşembe günü İstanbul’daki yağış kuvvetli olacak. İstanbul’a Cuma günü kar yağışı yok. Pazartesi Balkanlardan sarkan soğuk hava ile birlikte Türkiye yeniden beyaza bürünecek. İstanbul’da kar alacak pazartesi günü. Şu anki verilere göre İstanbul beyaza bürünecek. Ayın 12’sinde kar yağışı var."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava koşullarında beklenen olumsuzluklara karşı 63 il için sarı kodlu alarm verirken kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, belirtilen illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller;
Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girilecek. Bugün itibariyle başlayan soğuk havanın etkisinin önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.
Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.