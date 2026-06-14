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Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

GÃ¼ncelleme Tarihi:
#A Milli TakÄ±m#futbol heyecanÄ±#spor
Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:38

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'mÄ±z, 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± D Grubu ilk maÃ§Ä±nda Avustralya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Sabah 7.00'de baÅŸlayan maÃ§Ä± milyonlarca vatandaÅŸ kent meydanlarÄ±nda, ya da sahillerde kurulan dev ekranlarda izledi.

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Ä°STANBUL

Fatih'te, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Avustralya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde bir araya geldi.

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Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Fatih'te Ã§ok sayÄ±da futbolsever, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Avustralya ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemek iÃ§in tarihi Yedikule HisarÄ±'nda buluÅŸtu.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ile alana gelen vatandaÅŸlar, maÃ§Ä± ekrandan izledi. Mehmet Kaan KURT/Ä°STANBUL, (DHA)
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Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

EminÃ¶nÃ¼'nde de bir araya gelen vatandaÅŸlar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± meydana kurulan dev ekrandan izledi.

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Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

YEÅžÄ°LAY GENEL MERKEZÄ° Ã–NÃœNDE EKRAN KURULDU

YeÅŸilay Genel Merkez'ine gelen vatandaÅŸlar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± bahÃ§eye kurulan dev ekrandan izledi.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi
BeÅŸiktaÅŸ'ta bir araya gelen vatandaÅŸlar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Barbaros MeydanÄ±'na kurulan dev ekrandan izledi.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

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Ä°ZMÄ°R

A MÄ°LLÄ° Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± kapsamÄ±nda Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele, Ä°zmirâ€™in Konak ilÃ§esinde kurulan dev ekrandan izlendi.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 24 yÄ±l aradan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±â€™ndaki ilk mÃ¼cadelesi Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile oldu.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Kanadaâ€™nÄ±n Vancuouver kentinde TÃ¼rkiye saati ile 07.00â€™de baÅŸlayan maÃ§Ä± izlemek isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in Konak MeydanÄ±â€™nda dev ekran kuruldu.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Millilerin D Grubu'ndaki 1'inci hafta mÃ¼cadelesini vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, YeÅŸilay Genel Merkezi tarafÄ±ndan 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlenen Geleneksel YeÅŸilay Bisiklet Turu iÃ§in alanda toplanan Ã¶ÄŸrenciler, veliler, Ã¶ÄŸretmenler ve YeÅŸilay gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de takip etti.

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Ã–te yandan vatandaÅŸlarÄ±n kent genelinde milli maÃ§Ä± izleyebilmeleri iÃ§in Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile ilÃ§e belediyeleri de farklÄ± noktalara dev ekranlar kurdu. - Mustafa Ä°Ã‡ / Ä°ZMÄ°R, (DHA

Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

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