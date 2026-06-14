Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Fatih'te, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Avustralya ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde bir araya geldi.
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Fatih'te Ã§ok sayÄ±da futbolsever, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Avustralya ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemek iÃ§in tarihi Yedikule HisarÄ±'nda buluÅŸtu.
Ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± ile alana gelen vatandaÅŸlar, maÃ§Ä± ekrandan izledi. Mehmet Kaan KURT/Ä°STANBUL, (DHA)
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EminÃ¶nÃ¼'nde de bir araya gelen vatandaÅŸlar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± meydana kurulan dev ekrandan izledi.
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YEÅžÄ°LAY GENEL MERKEZÄ° Ã–NÃœNDE EKRAN KURULDU
YeÅŸilay Genel Merkez'ine gelen vatandaÅŸlar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± bahÃ§eye kurulan dev ekrandan izledi.
A MÄ°LLÄ° Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± kapsamÄ±nda Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele, Ä°zmirâ€™in Konak ilÃ§esinde kurulan dev ekrandan izlendi.
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 24 yÄ±l aradan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±â€™ndaki ilk mÃ¼cadelesi Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile oldu.
Kanadaâ€™nÄ±n Vancuouver kentinde TÃ¼rkiye saati ile 07.00â€™de baÅŸlayan maÃ§Ä± izlemek isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in Konak MeydanÄ±â€™nda dev ekran kuruldu.
Millilerin D Grubu'ndaki 1'inci hafta mÃ¼cadelesini vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, YeÅŸilay Genel Merkezi tarafÄ±ndan 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlenen Geleneksel YeÅŸilay Bisiklet Turu iÃ§in alanda toplanan Ã¶ÄŸrenciler, veliler, Ã¶ÄŸretmenler ve YeÅŸilay gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de takip etti.
Ã–te yandan vatandaÅŸlarÄ±n kent genelinde milli maÃ§Ä± izleyebilmeleri iÃ§in Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile ilÃ§e belediyeleri de farklÄ± noktalara dev ekranlar kurdu. - Mustafa Ä°Ã‡ / Ä°ZMÄ°R, (DHA
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