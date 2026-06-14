Bu sabah tÃ¼m yurtta aynÄ± heyecan yaÅŸandÄ±: Binlerce vatandaÅŸ meydanlarda toplanÄ±p milli maÃ§Ä± bÃ¶yle izledi

Ä°ZMÄ°R

A MÄ°LLÄ° Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± kapsamÄ±nda Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele, Ä°zmirâ€™in Konak ilÃ§esinde kurulan dev ekrandan izlendi.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n 24 yÄ±l aradan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2026 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±â€™ndaki ilk mÃ¼cadelesi Avustralya Milli Futbol TakÄ±mÄ± ile oldu.

Kanadaâ€™nÄ±n Vancuouver kentinde TÃ¼rkiye saati ile 07.00â€™de baÅŸlayan maÃ§Ä± izlemek isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in Konak MeydanÄ±â€™nda dev ekran kuruldu.

Millilerin D Grubu'ndaki 1'inci hafta mÃ¼cadelesini vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, YeÅŸilay Genel Merkezi tarafÄ±ndan 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak dÃ¼zenlenen Geleneksel YeÅŸilay Bisiklet Turu iÃ§in alanda toplanan Ã¶ÄŸrenciler, veliler, Ã¶ÄŸretmenler ve YeÅŸilay gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri de takip etti.

Ã–te yandan vatandaÅŸlarÄ±n kent genelinde milli maÃ§Ä± izleyebilmeleri iÃ§in Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile ilÃ§e belediyeleri de farklÄ± noktalara dev ekranlar kurdu. - Mustafa Ä°Ã‡ / Ä°ZMÄ°R, (DHA

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