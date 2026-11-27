BAKAN GÖKTAŞ: GPS KAYITLARINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Göktaş'ın açıklamaları şöyle:

Dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim.

Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor.

Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.