Bolu'daki yangın faciasının nedeni belli oldu! Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni detaylar

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Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yangın çıktı. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla tutuklandı.
KIZGIN YAĞIN ÜSTÜNE SU ATTILAR
Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin ifadelerine göre, iddiaya göre sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu.
Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı.
Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak, çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden yaşı 18’den küçük 3 şüphelinin, çocuk şube müdürlüklerine getirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi" dedi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür Ahmet Demir’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.