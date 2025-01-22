Bolu'daki yangın faciasında yürek yakan hikâyeler: Annesini arayıp helallik istemiş

NÖROLOJİ UZMANI VE AİLESİ DE KURTULAMADI

Otel yangınında son bulan ailelerden biri de nöroloji uzmanı Dr. Ahmet ve eşi Habibe Çetiz’in ailesi oldu. Sömestr tatili için ailecek Kartalkaya’ya giden Çetiz çifti ve yaşları 9 ila 11 arasında değişen 3 çocuğu acı şekilde can verdi. Çocuklardan ikisinin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Dr. Çetiz 45 yaşındaydı ve 2015’de GATA Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alarak nöroloji doktoru olarak çalışmaya başlamıştı.

FENERBAHÇE’NİN ACI KAYIPLARI

Fenerbahçe Kulübü, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin de yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle: “Bolu Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yangında kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”