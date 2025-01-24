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Bolu'daki yangın faciasında vefat edenlere son görev! 11 yaşındaki Vedat, ikizinin yanına defnedildi

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#Bolu#Yangın#Kartalkaya
Boludaki yangın faciasında vefat edenlere son görev 11 yaşındaki Vedat, ikizinin yanına defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 13:34

Bolu'daki otel yangını felaketinin üzerinden 3 gün geçti. 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz korkunç olay tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılanlar bugün de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal isimli oteldeki yangın 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Onlardan geriye ise göz yaşartan hikayeler kaldı. Dün ve önceki gün gerçekleşen cenaze törenlerinde hüzün dolu anlar yaşanmıştı. Bugün de kimliği tespit edilerek işlemleri tamamlanan vatandaşlarımıza veda ediliyor.

ANNE İLE KIZLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Ela ve Dila İnal ile anneleri Defne Arkadaş, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı.

VEDAT, İKİZİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 5 kişilik Çetiz ailesinin ikiz çocuklarından Vedat Çetiz'in (11) cenazesi, adli tıpta yapılan kimliklendirme çalışmasının ardından aile mezarlığında ikizinin yanında toprağa verildi.


Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39) ve çocukları Esat (9) ile Sedat (11) ve onun ikizi Vedat hayatını kaybetti. Otelin 11'inci katında konaklayan Çetiz ailesinden 4'ünün cenazesi, önceki gün öğle Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze kayıt numaralarındaki karışıklık nedeniyle kimliği belirlenemeyen ikiz kardeşlerden Vedat Çetiz'in cenazesi ise aile yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'nda teşhis edildi. İşlemlerin ardından aileye teslim edilen Vedat Çetiz'in cenazesi de daha sonra anne ve babası ile kardeşlerinin yanında toprağa verildi.


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Canlı Anlatım Özeti

timelineANNE İLE KIZLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
timelineVEDAT, İKİZİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ
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#Bolu#Yangın#Kartalkaya

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