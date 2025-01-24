Bolu'daki yangın faciasında vefat edenlere son görev! 11 yaşındaki Vedat, ikizinin yanına defnedildi

VEDAT, İKİZİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 5 kişilik Çetiz ailesinin ikiz çocuklarından Vedat Çetiz'in (11) cenazesi, adli tıpta yapılan kimliklendirme çalışmasının ardından aile mezarlığında ikizinin yanında toprağa verildi.





Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39) ve çocukları Esat (9) ile Sedat (11) ve onun ikizi Vedat hayatını kaybetti. Otelin 11'inci katında konaklayan Çetiz ailesinden 4'ünün cenazesi, önceki gün öğle Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Cenaze kayıt numaralarındaki karışıklık nedeniyle kimliği belirlenemeyen ikiz kardeşlerden Vedat Çetiz'in cenazesi ise aile yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu'nda teşhis edildi. İşlemlerin ardından aileye teslim edilen Vedat Çetiz'in cenazesi de daha sonra anne ve babası ile kardeşlerinin yanında toprağa verildi.



