Bolu'daki otel yangınında can kaybı 78! 12'nci kattan atlama kararını babasıyla konuşarak almıştı... Şevval'den kahreden haber

Güncelleme Tarihi:
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 79 kişinin hayatını kaybettiği otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.
Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Mehmet Can Gezici’nin anlattıkları yürek burktu. Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:
“Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12’inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum” ifadelerini kullandı.
Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.