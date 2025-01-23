Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için son görev! Acılı aileler gözyaşlarına boğuldu

ŞEVVAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.





Cenaze törenine; Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Şevval Şahin'in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.