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Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için son görev! Acılı aileler gözyaşlarına boğuldu

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#Bolu#Yangın#Kartalkaya
Boluda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için son görev Acılı aileler gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 12:15

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünkü cenaze törenlerinin ardından bugün de teslim edilen cenazeler için tören düzenleniyor.

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Geçtiğimiz gün gece saatlerinde 78 kişinin ölümüne neden olan otel yangını faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı dün toprağa verilmiş, Gültekin ailesinin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Bugün de yaşamını yitiren vatandaşlarımız son yolculuğuna uğurlanırken cenaze törenlerinde yürek yakan anlar yaşanıyor...

YANGINDA ÖLEN ÇİFT İLE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

BOLU Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Mert (41) ve Duygu Doğan (40) çifti ile çocukları Doğa (9) ile Mavi Doğan (7), memleketi Adana'da toprağa verildi.


Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitti. Otelde 21 Ocak gecesi çıkan yangında Doğan ailesi de yaşamlarını yitirdi.


İstanbul'da yaşayan Doğan ailesinin, 24 Ocak’ta otelden çıkış yapıp, anne ve babalarını ziyaret için Adana'ya gelmeyi planladıkları öğrenildi.

OĞLUNUN CENAZESİNE SARILIP ÖPTÜ

Otopsi işlemleri tamamlanan Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mahallesi'ne getirildi.


Mahalle mezarlığındaki cenazeye ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ve vatandaşlar katıldı.


Mert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabuttaki oğlunun cenazesine sarılıp, başını öptü. 'Mert'im' diyerek gözyaşı döken Ersin Doğan'ı, aile üyeleri sakinleştirdi. Doğan ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. 

ŞEVVAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şahin, Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.


Cenaze törenine; Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Şevval Şahin'in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.

 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineYANGINDA ÖLEN ÇİFT İLE 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ
timelineŞEVVAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

 

 

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#Bolu#Yangın#Kartalkaya

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