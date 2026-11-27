Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 11 mobil baz istasyonu yönlendirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından da 3 olmak üzere 11 mobil baz istasyonu bölgeye yönlendirildi.
Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk etapta 2 adet çift bıçaklı kamyon, 2 adet arazi aracı ile birlikte 8 personel arama kurtarma bölgesine yönlendirilmiştir." denildi.
Bolu Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi sonrası Bayraktar İHA ve AKINCI son GPS sinyalinin alındığı alanlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
Bolu Yedigöller Bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların koordinasyonu için Bolu'da bir kriz masası oluşturuldu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir.
En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır.
Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.
DHA Muhabiri Murat Küçük:
"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklar. Arazi çok dağlık. Telefonlar bölgede çekmiyor. Ben görüntüleri servis edebilmek için bölgeden ayrıldım. Yol oldukça uzun bir yol, Yedigöller’den Bolu’ya yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Uçurumların olduğu yerler de var. Çok sayıda ekibin arama çalışmaları sürüyor. Hava çok soğuk, bölgede buzlanma da var. Bölgedeki ekipler kaza ihtimali üzerinde duruyor. Hiçbir GSM operatörü bölgede kesinlikle çekmiyor. Ekip arkadaşlarımıza dahi ulaşamıyoruz."
CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci şu bilgileri aktardı:
"AFAD ekipleri sahada çalışıyor. Ekipler 19.00'dan beri bölgede çalışıyor. Havadan termal çalışma yapılıyor. Arazi koşulları çalışmak için zor."
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Göktaş'ın açıklamaları şöyle:
Dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim.
Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor.
Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
(Bolu’da aranan araç) Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.