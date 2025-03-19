Bolu, Kütahya ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ'DE HAVA ANİDEN SOĞUDU: KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Kocaeli'de son günlerde etkili olan sıcak hava, akşam saatlerinde ani bir değişimle yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Valiliği de vatandaşları uyardı.





Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışlarla birlikte, en düşük sıcaklıkların 0 ila 3 derece arasında seyredeceği bildirildi.

Valilik, özellikle kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.



