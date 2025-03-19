Bolu, Kütahya ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla kar etkili oluyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Kütahya'da sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Zafer Meydanı'nda fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Arkadaşlarıyla birlikte Çinili Vazo önünde kartopu oynayan Efe Boztekin, AA muhabirine, "Hava durumuna bakmadan evden çıkmıştık. Birden kar yağmaya başladı. Biz de arkadaşlarla dışarı çıkıp kartopu oynamaya başladık. Böylelikle karın keyfini yaşıyoruz." dedi.
Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Sivas genelinde kuvvetli, doğu ve güneyde yer alan Gürün, Kangal, Divriği, İmranlı, Zara, Hafik, Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savurulması ve çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayı gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.
Kocaeli'de son günlerde etkili olan sıcak hava, akşam saatlerinde ani bir değişimle yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Kocaeli Valiliği de vatandaşları uyardı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yarın gece saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışlarla birlikte, en düşük sıcaklıkların 0 ila 3 derece arasında seyredeceği bildirildi.
Valilik, özellikle kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı alanda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.