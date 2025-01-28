Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasından yeni detay! Otel sahibinden skandal talimat

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Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Otel yangını ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, yanan Grand Kartal Otel'e geldi. Müfettişler, jandarma ekipleri ile birlikte otelin piste bakan cephesinden otelin yanan kısımlarına girerek incelemelerde bulundu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.
Otel çalışanı Tuni Burhan, yangını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a anlattı;
Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu.
Yangın bayağı ilerlemişti. Bizin odadan çıkmamız en fazla 5-6 dakikayı bulamıştır. Bir şey almaya vaktimiz olmadı zaten mümkün değildi. Pijamalarla çıktık. Koridorun karşısında personel merdivenlerinden duman geliyordu. Ortalık kıpkırmızıydı. O iki pencereden alevler bayağı büyümüştü. Hatta biz çıkarken üzerimizde bir patlama oldu. Daha sonra biz çıktık. 2-3 dakika geçti, geçmedi şiddetli bir patlama oldu. 6. kata kadar devam etti.
OTELİN SAHİBİNDEN MÜDÜRE TALİMAT
Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor. Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor.Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Çok uyuyor bu senaryo.
Otelin her yerinde elektrik çarpıyor. Asansör kapılarından, mini bardan, müşterilerim bıraktığı saç maşası, kurutma makinesinden elektrik çarpıyordu. Personel ‘her yerden elektrik çarpıyor’ diyor.Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu.
Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A'nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen F.A. adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.
Otel yangını soruşturmasında tutuklanan yanan otel Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Resort Otel’in genel müdürü Ahmet Demir de soruşturma kapsamında tutuklandı.
Gazelle Resort Otel’in genel müdürü Ahmet Demir
Demir’in Cumhuriyet savcılığında Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın denetimi için istedikleri belgelerle ile ilgili verdiği ifadesinde, “2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru Kadir Özdemir bana ‘Belediyeye verdiğimiz bir evrak var. Bu evrakın işlerini hızlandırabilir miyiz?" dedi. Belediye evrakına göre Grand Kartal Otel’de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını, yaptıkları müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz dedi. Ben de Sedat Gülener'e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak evrak sürecini hızlandırabilir miyiz dedim. Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel’in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi. Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaat ile ilgili bana ‘Konuyu öğrenelim yardımcı olurum’ dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener'le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum.
Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir. Gazelle Otel’de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı. 2023 veya 2024'te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı’nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum. Ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum” dedi.