Bolu İtfaiyesi'nden 3 rapor daha: Otel yeterlilik belgesi vermiş! Faciada ilk ifade ortaya çıktı

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Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 44 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan otel elektrikçisi Hüseyin Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer, olay saatinde otelde olmadığını ancak çalışma arkadaşlarının kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını, kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Ayrıca Özer yangın alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgisinin olmadığını ifade etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasının ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi'nin Kartalkaya'da 3 otele daha verdiği itfaiye raporu ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e yangın yeterlilik belgesi verilmesiyle ilgili "Kartalkaya'daki bütün oteller bütün işletmeler itfaiye yeterlilik belgesini Bolu İtfaiyesi'nden almış. Almak zorunda zaten, başka yer yok. Burada yeterlilik belgesini veren Bolu İtfaiyesi. Yeterlik belgesini veren denetlemeye yetkilidir. Yetki tartışması, yeterlilik belgesinin verildiği an ortadan kalkmış." demişti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir." ifadelerini kullandı. Sözcü TV'de canlı yayınlanan televizyon programında konuşan Özcan'ın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü ile ilgili kullandığı ifadeler dikkati çekti.Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, şunları kaydetti: "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim. "Programda Özcan'ın "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir." ifadesine Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi.
"ADAM KORKTUĞU İÇİN 78 CAN GİTTİ"
Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.