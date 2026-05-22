Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu: Uzun araç kuyrukları oluştu

TATİL ÖNCESİ SON İŞ GÜNÜNDE TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

9 günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai saatinin bitmesiyle başlıyor. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile haftanın son iş gününü tatil planlarına ekleyenler, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı. İBB Trafik verilerine göre saat 10.30 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Haftanın son iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.