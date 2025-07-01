Biri sönüyor diğeri başlıyor

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TÜRKİYE’de 1 Haziran’dan itibaren 569 orman yangını çıktı. Artan hava sıcaklığıyla birlikte Sakarya, Manisa, Balıkesir, Edirne derken dün İzmir, Bilecik, Hatay’da 50 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Uzmanlar, yangının ilk dakikalarında müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Gören 112’yi arasın. İlk müdahaleyi yapabilen yapsın. Herkes birbirini uyarsın. Avcı, piknikçi ateşlerine, sigara izmaritine dikkat” uyarısı yapıyor.
Hem görevliler hem de gönüllüler yangınları söndürmek için canla başla mücadele veriyor. Bakan Yumaklı “İzmir Seferihisar ve Menderes’te 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz görev yapıyor” dedi.
CAMİ VE ARAÇLARDAN ANONS
Orman yangınlarının olduğu bölgelerde de uyarı anonsları yapılıyor. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilgilendirmek için cami hoparlörlerinden ve orman yangın söndürme araçlarından anons yaptı. Duyurularda, “Bahçe temizliği için dahi olsa ateş yakmak, anız yakmak, çöp veya izmarit atmak kesinlikle yasaktır” denildi.
MANGAL, ANIZ, İZMARİT...
Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı, orman mühendisi Hüsrev Özkara da şu uyarılarda bulundu: “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğu; piknikle, sigara izmaritiyle, anız yangınıyla, çoban ateşiyle, avcı ateşiyle çıktığı için eğitim ve denetim büyük önem kazanıyor. Bu nedenle 85 milyonun bir yerde ateşi, dumanı gördüğü an önce 112’yi arayıp, müdahale edebileceği bir durumsa da gerekeni yapması büyük önem taşıyor. Çünkü ilk dakikalarda müdahale çok önemli, onu başarabilirsek büyümesi önlenebilir. İkincisi bulunduğunuz ortamda piknik ateşini söndürmeyen ya da tam söndürmeden ayrılanları uyarmak vatandaşlık görevimiz. Zaten toplumsal duyarlılığımız artarsa yangın adet sayısı da düşeceğinden daha kolay mücadele edebiliriz.”
BU HAVALAR BÜYÜK YANGINLARA GEBE
Yangın sezonu öncesinde hava koşullarındaki aşırı oynaklık ve yangın sayısındaki artışın daha büyük yangınlara neden olabileceği uyarısı yapan Özkara, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tıpkı bir savaş planı gibi orman yangınlarına karşı sezon başlamadan tüm orman köylerinde yangın planları oluşturulmalı. Basınçlı su sistemleri kurulup, otlardan çalılardan temizlenmiş tampon alanlar oluşturulup, motorlu testereler, kazma kürek, tırpanlar hazırlanmalı. Köyler yangına dayanıklı hale getirilmeli. Hayvanlar nereye götürülecek, kim su sistemini açacak... Bütün bunlar bilinmeli ki yangın köye, yerleşim yerine geldiğinde kuru ortamla değil, ıslak nemli bir durumla karşılaşıp sıçramasın.” Özkara, Türkiye’de yangınların yüzde 5 ila 6’sının enerji nakil hatlarından çıktığına dikkat çekerken, yanan alanların ise yüzde 25’ini oluşturduğunu vurguladı ve “Hatlar boyunca otları, çalıları temizlemezsen bu yangınlar bitmez. TEAŞ, TEDAŞ, özel şirketler bunları işletenler bakımlarını yapmak zorundalar” dedi.
Türkiye yine alevlerle boğuşuyor, ciğerlerimiz yanıyor. Orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken yetkililer ve uzmanlar uyarıyor: “Açık alanda mangal yapmayın, ateş yakmayın, izmarit atmayın. Etrafında kıvılcım gören, alevler büyümeden 112’yi arayıp ihbar etsin.”
Hem görevliler hem de gönüllüler yangınları söndürmek için canla başla mücadele veriyor. Bakan Yumaklı “İzmir Seferihisar ve Menderes’te 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz görev yapıyor” dedi.
TÜRKİYE’de 1 Haziran’dan itibaren 569 orman yangını çıktı. Artan hava sıcaklığıyla birlikte Sakarya, Manisa, Balıkesir, Edirne derken dün İzmir, Bilecik, Hatay’da 50 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Uzmanlar, yangının ilk dakikalarında müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Gören 112’yi arasın. İlk müdahaleyi yapabilen yapsın. Herkes birbirini uyarsın. Avcı, piknikçi ateşlerine, sigara izmaritine dikkat” uyarısı yapıyor.
CAMİ VE ARAÇLARDAN ANONS
Orman yangınlarının olduğu bölgelerde de uyarı anonsları yapılıyor. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilgilendirmek için cami hoparlörlerinden ve orman yangın söndürme araçlarından anons yaptı. Duyurularda, “Bahçe temizliği için dahi olsa ateş yakmak, anız yakmak, çöp veya izmarit atmak kesinlikle yasaktır” denildi.
MANGAL, ANIZ, İZMARİT...
Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı, orman mühendisi Hüsrev Özkara da şu uyarılarda bulundu: “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğu; piknikle, sigara izmaritiyle, anız yangınıyla, çoban ateşiyle, avcı ateşiyle çıktığı için eğitim ve denetim büyük önem kazanıyor. Bu nedenle 85 milyonun bir yerde ateşi, dumanı gördüğü an önce 112’yi arayıp, müdahale edebileceği bir durumsa da gerekeni yapması büyük önem taşıyor. Çünkü ilk dakikalarda müdahale çok önemli, onu başarabilirsek büyümesi önlenebilir. İkincisi bulunduğunuz ortamda piknik ateşini söndürmeyen ya da tam söndürmeden ayrılanları uyarmak vatandaşlık görevimiz. Zaten toplumsal duyarlılığımız artarsa yangın adet sayısı da düşeceğinden daha kolay mücadele edebiliriz.”
BU HAVALAR BÜYÜK YANGINLARA GEBE
Yangın sezonu öncesinde hava koşullarındaki aşırı oynaklık ve yangın sayısındaki artışın daha büyük yangınlara neden olabileceği uyarısı yapan Özkara, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tıpkı bir savaş planı gibi orman yangınlarına karşı sezon başlamadan tüm orman köylerinde yangın planları oluşturulmalı. Basınçlı su sistemleri kurulup, otlardan çalılardan temizlenmiş tampon alanlar oluşturulup, motorlu testereler, kazma kürek, tırpanlar hazırlanmalı. Köyler yangına dayanıklı hale getirilmeli. Hayvanlar nereye götürülecek, kim su sistemini açacak... Bütün bunlar bilinmeli ki yangın köye, yerleşim yerine geldiğinde kuru ortamla değil, ıslak nemli bir durumla karşılaşıp sıçramasın.” Özkara, Türkiye’de yangınların yüzde 5 ila 6’sının enerji nakil hatlarından çıktığına dikkat çekerken, yanan alanların ise yüzde 25’ini oluşturduğunu vurguladı ve “Hatlar boyunca otları, çalıları temizlemezsen bu yangınlar bitmez. TEAŞ, TEDAŞ, özel şirketler bunları işletenler bakımlarını yapmak zorundalar” dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay’daki orman yangınları nedeniyle 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk belirlemelere göre Bilecik’te 64 konut, 3 işyeri ve 20 ahır, İzmir’de ise 132 konut ve 1 işyeri hasar gördü. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik ve İzmir Valiliklerine 30’ar milyon lira gönderildi” bilgilerini verdi.
İzmir’in Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerindeki yangınlar yaşam alanlarına büyük zarar verdi. Özellikle 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi’nde sabah günyüzüne çıkan manzara korkunçtu. Adeta bomba düşmüş gibiydi. Sitede yaşayanlar yanan evlerine bakıp gözyaşı döktü.
İzmir Seferihisar’daki yangının evlere verdiği büyük zarar, gün ışıyınca gözler önüne serildi.
HER ŞEY YARIM SAATTE OLDU
Berkan Kaya, “Rüzgârın etkisiyle yarım saatte oldu her şey. Sitenin güzelliğine aldandık. Etrafın orman olması riskini göz ardı ettik” dedi. Yangın sırasında Seferihisar’daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın da “Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim. Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikâye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar’da oturuyorum” diye konuştu.
İlk belirlemelere göre İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri, Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır hasar gördü.
YANAN EVLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Seferihisar’da çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, 2 araç yandı. Alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Bölgedeki acı manzara dron ile havadan görüntülendi.
OTO GALERİ ALEV ALEV YANDI
Gaziemir’de ise alevler Otokent Galericiler Sitesi’ne de sıçradı, bir oto galerisi yangından zarar gördü. İzmir’deki yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Seferihisar ilçesinde orman yangınının etkili olduğu bölgede inceleme yaptıktan sonra koordinasyon merkezinde özetle şu bilgileri verdi: “3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa Akhisar’da yangının enerjisi düşürülmüş durumda. Tamamen kontrol altına almak için arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba sarf ediyor.
İZMİR’DE ÜÇ NOKTA VAR
İzmir’deki yangınlara an itibarıyla 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman teşkilatı hem de diğer ekiplerden, gönüllerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. Burada da yangın enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var. Üst noktalarda, zirvelerde rüzgârın şiddeti daha da fazlalaşıyor. Bu 3 noktaya şu anda arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar.
21 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
4 köy ve 2 mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Şu ana kadar yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu ekosistemde sadece biz yaşamıyoruz. Çok fazla hayvan da yangından etkilendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Araştırma sonucu kesinleşince bilgilendirme yapacaklar.
‘TOLERANSIMIZ YOK’
Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunu, çok ağır cezasının olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacağının mutlaka ama mutlaka bilinmesi gerekiyor. İzmarit atmayın. Yolun kenarına attığınız bir sigara izmariti, şu anda içinde bulunduğumuz ortamı çok hızlıca oluşturabiliyor. Anız yakmayın. Özellikle de orman ya da orman dışı alan hiç fark etmez, bahçedeki çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alanlardan çıkmaya başladığını ve ormanları etkilendiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.”
Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerlerine yakın noktadaki yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Bölgede bulunan bir AVM de tedbir amaçlı boşaltıldı.
Adana’nın Kozan ilçesi Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisinde dün 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yangını 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alabildi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi’nde dün 12.00 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgârın da etkisiyle çevredeki ormana sıçradı. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 dekar orman yangında zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde de dün 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine yayılan alevler evlere sıçradı. 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale gün boyu devam etti.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki ormanlık alanda dün 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine sıçrama olasılığı üzerine bazı evler tahliye edildi. 3 saatte kontrol altına alınan yangında makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda 250 dönüm alan ile zeytin bahçeleri zarar gördü.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik’e sıçrayarak bir köyü küle çeviren yangınlar, 3’üncü günde kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Manisa Akhisar’daki orman yangınına 3’üncü günde de havadan ve karadan müdahale sürdü. Yangının çıkış noktasında inceleme yapan jandarmanın gözaltına aldığı arıcılık yapan Doğan Barca (50) tutuklandı. Dün akşam da Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangını çıktı.