Biri sönüyor diğeri başlıyor

YETKİLİLER VE UZMANLAR UYARIYOR... EN UFAK KIVILCIMDA HEMEN 112’Yİ ARAYIN

TÜRKİYE’de 1 Haziran’dan itibaren 569 orman yangını çıktı. Artan hava sıcaklığıyla birlikte Sakarya, Manisa, Balıkesir, Edirne derken dün İzmir, Bilecik, Hatay’da 50 bin kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Uzmanlar, yangının ilk dakikalarında müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Gören 112’yi arasın. İlk müdahaleyi yapabilen yapsın. Herkes birbirini uyarsın. Avcı, piknikçi ateşlerine, sigara izmaritine dikkat” uyarısı yapıyor.

Hem görevliler hem de gönüllüler yangınları söndürmek için canla başla mücadele veriyor. Bakan Yumaklı “İzmir Seferihisar ve Menderes’te 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz görev yapıyor” dedi.

CAMİ VE ARAÇLARDAN ANONS

Orman yangınlarının olduğu bölgelerde de uyarı anonsları yapılıyor. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilgilendirmek için cami hoparlörlerinden ve orman yangın söndürme araçlarından anons yaptı. Duyurularda, “Bahçe temizliği için dahi olsa ateş yakmak, anız yakmak, çöp veya izmarit atmak kesinlikle yasaktır” denildi.

MANGAL, ANIZ, İZMARİT...

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı, orman mühendisi Hüsrev Özkara da şu uyarılarda bulundu: “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğu; piknikle, sigara izmaritiyle, anız yangınıyla, çoban ateşiyle, avcı ateşiyle çıktığı için eğitim ve denetim büyük önem kazanıyor. Bu nedenle 85 milyonun bir yerde ateşi, dumanı gördüğü an önce 112’yi arayıp, müdahale edebileceği bir durumsa da gerekeni yapması büyük önem taşıyor. Çünkü ilk dakikalarda müdahale çok önemli, onu başarabilirsek büyümesi önlenebilir. İkincisi bulunduğunuz ortamda piknik ateşini söndürmeyen ya da tam söndürmeden ayrılanları uyarmak vatandaşlık görevimiz. Zaten toplumsal duyarlılığımız artarsa yangın adet sayısı da düşeceğinden daha kolay mücadele edebiliriz.”

BU HAVALAR BÜYÜK YANGINLARA GEBE

Yangın sezonu öncesinde hava koşullarındaki aşırı oynaklık ve yangın sayısındaki artışın daha büyük yangınlara neden olabileceği uyarısı yapan Özkara, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tıpkı bir savaş planı gibi orman yangınlarına karşı sezon başlamadan tüm orman köylerinde yangın planları oluşturulmalı. Basınçlı su sistemleri kurulup, otlardan çalılardan temizlenmiş tampon alanlar oluşturulup, motorlu testereler, kazma kürek, tırpanlar hazırlanmalı. Köyler yangına dayanıklı hale getirilmeli. Hayvanlar nereye götürülecek, kim su sistemini açacak... Bütün bunlar bilinmeli ki yangın köye, yerleşim yerine geldiğinde kuru ortamla değil, ıslak nemli bir durumla karşılaşıp sıçramasın.” Özkara, Türkiye’de yangınların yüzde 5 ila 6’sının enerji nakil hatlarından çıktığına dikkat çekerken, yanan alanların ise yüzde 25’ini oluşturduğunu vurguladı ve “Hatlar boyunca otları, çalıları temizlemezsen bu yangınlar bitmez. TEAŞ, TEDAŞ, özel şirketler bunları işletenler bakımlarını yapmak zorundalar” dedi.