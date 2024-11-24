Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor... İşte yurttan kar manzaraları

Haberin Devamı

Megakent İstanbul'a dün mevsimin ilk karı düşmüştü. Aynı zamanda yurdun batısı da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bolu dağı geçidinde kar kalınlığı 40 santime yaklaştı. Başkent Ankara da beyaz örtüyle kaplandı. İşte yurttan kameralara yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.