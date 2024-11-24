Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor... İşte yurttan kar manzaraları

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Megakent İstanbul'a dün mevsimin ilk karı düşmüştü. Aynı zamanda yurdun batısı da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bolu dağı geçidinde kar kalınlığı 40 santime yaklaştı. Başkent Ankara da beyaz örtüyle kaplandı. İşte yurttan kameralara yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.
Kahramanmaraş'ın kuzeyinde bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar etkili oldu.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı ile oluşan manzara dron ile görüntülendi.
Bolu'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.
Niğde'de etkili olan karla mücadele sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde-Çiftlik, Niğde-Altunhisar ve Çiftlik-Altunhisar kara yolu ile Bor ilçesi Kılavuz köyü ve Çamardı ilçesi Celaller köyü arasındaki yolun trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kapanan yolları açma çalışması devam ediyor.
Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü. Uçhisar Kalesi yakınında soğuktan etkilenen bir kedinin tüyleri karla kaplandı.
Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.
Kırşehir'de etkili olan karla yağışı nedeniyle Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar sonrasında kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yolda kalan araçlara trafik polisleri yardım etti.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Anıtkabir'in çevresi beyaza büründü.