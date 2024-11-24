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Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor... İşte yurttan kar manzaraları

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Kar Yağışı#İstanbul
Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor... İşte yurttan kar manzaraları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 14:36

Dün İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı bugün de Anadolu'da birçok kentte etkisini arttırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Kar yağışının etkili olduğu şehirlerde kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

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Megakent İstanbul'a dün mevsimin ilk karı düşmüştü. Aynı zamanda yurdun batısı da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Bolu dağı geçidinde kar kalınlığı 40 santime yaklaştı. Başkent Ankara da beyaz örtüyle kaplandı. İşte yurttan kameralara yansıyan birbirinden güzel kar manzaraları.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar etkili oldu.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı ile oluşan manzara dron ile görüntülendi.

BOLU

Bolu'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

NİĞDE

Niğde'de etkili olan karla mücadele sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Niğde-Çiftlik, Niğde-Altunhisar ve Çiftlik-Altunhisar kara yolu ile Bor ilçesi Kılavuz köyü ve Çamardı ilçesi Celaller köyü arasındaki yolun trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kapanan yolları açma çalışması devam ediyor.

NEVŞEHİR - KAPADOKYA

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü. Uçhisar Kalesi yakınında soğuktan etkilenen bir kedinin tüyleri karla kaplandı.

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de etkili olan karla yağışı nedeniyle Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

KAYSERİ

Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar sonrasında kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

YOZGAT

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yolda kalan araçlara trafik polisleri yardım etti.

BURSA ULUDAĞ

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

ANKARA

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Anıtkabir'in çevresi beyaza büründü.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKAHRAMANMARAŞ
timelineKASTAMONU
timelineBOLU
timelineESKİŞEHİR
timelineNİĞDE
timelineNEVŞEHİR - KAPADOKYA
timelineTOKAT
timelineKIRŞEHİR
timelineKAYSERİ
timelineYOZGAT
timelineBURSA ULUDAĞ
timelineANKARA
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#Kar#Kar Yağışı#İstanbul

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