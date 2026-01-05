Birçok il ve ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

Birçok il ve ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildiGüncelleme Tarihi:
Birçok il ve ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildiGüncelleme Tarihi:
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitime, 5 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili evlatlarım, kıymetli hemşerilerim; yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın (5 Ocak) eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.
Batman’ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.
Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.