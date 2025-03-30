Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço... Bakan Yerlikaya açıkladı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Güllü Çoban (50) ve Esma Sağlam (45) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güllü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi
Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden merkeze seyir eden İbrahim Biçer yönetimindeki 11 AP 120 plakalı araç, Pelitözü kavşağında Pelitözü Mahallesi'nden merkez istikametine dönmekte olan Bülent Kuşçu yönetimindeki 41 AGF 677 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe girişinde bulunan Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. idaresindeki 06 EBZ 852 plakalı Volkswagen marka otomobil ile L.E.'nin kullandığı 06 EUN 667 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada 06 EUN 667 plakalı araçta bulunan yolculardan A.C.E., A.E., N.E. ve F.E.E. ile 06 EBZ 852 plakalı otomobilin sürücüsü D.M. ve D.M. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
BATMAN'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JE 8358 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADIYAMAN’da, meydana gelen üç ayrı kazada 23 kişi yaralandı.
İlk kaza, akşam saatlerinde Besni'nin Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi.
Ziya Gök idaresindeki 27 HZ 224 plakalı otomobil, Kadir Aksu yönetimindeki 27 AUB 263 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan 11 kişi yaralandı.
İkinci kaza, Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Üçüncü kaza, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde yönüne ilerleyen Emin D., idaresindeki 34 COA 407 plakalı hafif ticari araç ile Ceylan Ç.'nin kullandığı 41 ALH 105 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi'nde Viranşehir istikametine seyir halinde olan 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ise hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vahti Ş.'nin kullandığı 06 BKE 168 plakalı otomobil, İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan sürücü Vahti Ş. ile Hava Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Vahti Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hava Ş. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahti Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 219 vatandaşın yaralandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.
Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."
9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2025
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar… pic.twitter.com/NdcrLKeTnH