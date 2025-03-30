Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço... Bakan Yerlikaya açıkladı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe girişinde bulunan Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. idaresindeki 06 EBZ 852 plakalı Volkswagen marka otomobil ile L.E.'nin kullandığı 06 EUN 667 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada 06 EUN 667 plakalı araçta bulunan yolculardan A.C.E., A.E., N.E. ve F.E.E. ile 06 EBZ 852 plakalı otomobilin sürücüsü D.M. ve D.M. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.