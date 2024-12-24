Son dakika: Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali'den ilk açıklama: 12 can kaybı var

'FABRiKA FARADAY KAFESi iLE KAPLI'

Patlamada yaşamını yitirenlerden Muhammet Ergin'in (34) yakını Ali İhsan Elmacı ise patlamanın nedeninin belli olmadığını söyledi.



Üretim sorumlusu olarak çalıştığı mühimmat fabrikasından 5 yıl önce ayrıldığını aktaran Elmacı, "O da (Muhammet Ergin) burada vardiya amiri gibi bir şeydi, üretim sorumlusuydu." dedi.



Patlayıcı üretiminin hassas bir iş olduğunu vurgulayan Elmacı, şunları kaydetti:



"Neden kaynaklandığını bilemeyiz. Tesise 'yıldırım düştü' diyorlar ama tesis 5 yıl önce yıldırıma karşı faraday kafesiyle (elektromanyetik alanları engellemek için kullanılan bir muhafaza) kaplıydı.

Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkanı yok."