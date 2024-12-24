Son dakika: Balıkesir'de fabrikada patlama! Vali'den ilk açıklama: 12 can kaybı var

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Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İşte patlama sonrası Karesi ilçesindeki son durum...
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Patlamada yaşamını yitirenlerden Muhammet Ergin'in (34) yakını Ali İhsan Elmacı ise patlamanın nedeninin belli olmadığını söyledi.
Üretim sorumlusu olarak çalıştığı mühimmat fabrikasından 5 yıl önce ayrıldığını aktaran Elmacı, "O da (Muhammet Ergin) burada vardiya amiri gibi bir şeydi, üretim sorumlusuydu." dedi.
Patlayıcı üretiminin hassas bir iş olduğunu vurgulayan Elmacı, şunları kaydetti:
"Neden kaynaklandığını bilemeyiz. Tesise 'yıldırım düştü' diyorlar ama tesis 5 yıl önce yıldırıma karşı faraday kafesiyle (elektromanyetik alanları engellemek için kullanılan bir muhafaza) kaplıydı.
Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağlantılı çalışıyor. Çalışma başladığında bütün tesis aynı anda çalışıyor. Teker teker çalışma imkanı yok."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamaya ilişkin bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat üretimi yapan özel bir fabrikada meydana gelen elim patlama, yüreğimizi dağlamıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar temenni ediyorum. Milletçe, kaybettiğimiz canların derin üzüntüsünü paylaşıyor ve yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dualarımızı eksik etmiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.' açıklamasında bulundu.
Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı Görgün de incelemelerde bulunmak üzere patlamanın yaşandığı Balıkesir'in Karesi ilçesine hareket etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiklerini bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:
Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Balıkesir’e doğru yola çıkmışlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız 12 kardeşimizin hayatını kaybettiği ve bizleri derinden yaralayan bu elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi almaktadır.
Kazanın hemen ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Balıkesir’imize ve aziz milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanılan acı olayla ilgili "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Balıkesir ilimizin Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.
Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir.
Hepimizin yüreğini yakan patlamada vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili araştırmanın başlatıldığını belirtirken, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.
Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Patlamanın, ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait tesiste saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.
Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.
Ustaoğlu, "Şu an savcılarımız olay mahallinde incelemelerini yapıyor. İçeride başka vatandaşımızın kalmadığını öngörüyoruz. Yaralıların sağlık durumları iyi, onların herhangi bir sıkıntısı yok. Patlama teknik sebeple meydana geldi, herhangi bir sabotaj ihtimali yok." ifadesini kullandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu kişilerin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaralanan 5 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.