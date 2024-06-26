Bursa ve Denizli'de alevlerle mücadele! Rüzgarın etkisiyle ilerliyor...

Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 130 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Yangın, saat 14.10 sıralarında Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bir adet helikopter sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan da helikopterle müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çermik ilçesinin kırsal Günaşan, Dikyol ve Pamuklu mahalleleri arasındaki bölgede öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Bursa-İzmir Karayolu kenarındaki otluk alanda başlayan örtü yangını şiddetli rüzgar sebebiyle ilerliyor. Küçükbalıklı köyü girişindeki yangına yoldan geçen sürücüler, bir tavuk firmasının çalışanları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Küçükbalıklı köyü girişinde otluk alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyüp yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Bursa-İzmir Karayolu'nda araçlarıyla ilerleyen sürücüler alevleri görünce durup yangına müdahale etti. Çevredeki bir tavuk firmasının çalışanlarının da yardım ettiği ortak çalışmaya itfaiye ekipleri de dahil olunca yangının önü kesildi. Bölgeye Bursa şehir merkezinden de ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan arazide başladı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler Tayyipler kırsal mahallesinde bulunan ormana da sıçradı. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli’nin ormanlık alanda meydana gelen yangınına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, Denizli’nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Bölgede ara ara şiddetlenen rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almak güçleşiyor.