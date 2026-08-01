BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rüzgarın şiddeti artırdığı geçtiğimiz Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz; Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınlarını tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda.

Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Şu anda an itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok.

Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.

Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."