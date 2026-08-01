Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rüzgarın şiddeti artırdığı geçtiğimiz Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz; Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınlarını tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda.
Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Şu anda an itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok.
Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.
Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.
Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeşil vatan için mücadelemiz kesintisiz sürüyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir / Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık.
Orman kahramanlarımızın gece boyunca yürüttüğü kara mücadelesi ise yeni günde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Hava ve kara unsurlarımızın güçlü koordinasyonuyla, yangınları tamamen kontrol altına alana kadar sahadaki nöbetimiz sürecek."
🟢 YEŞİL VATAN İÇİN MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 1, 2026
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir / Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık.
Orman kahramanlarımızın gece… pic.twitter.com/sLJYhEEvIh