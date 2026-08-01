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CANLI Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258'i kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:
#orman yangını#Aydın#Balıkesir
Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 09:38

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "29 Temmuz’dan bu yana çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine'deki ve Balıkesir Susurluk'taki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. An itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok" ifadelerini kullandı.

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BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rüzgarın şiddeti artırdığı geçtiğimiz Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz; Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınlarını tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda.

Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Şu anda an itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok.

Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. 

Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."

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SUSURLUK'TA YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı

Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına​,​​​​​​ 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı

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AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI 3. GÜNÜNDE

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı
Orman yangınlarında son durum... Bakan Yumaklı: 260 yangından 258i kontrol altına alındı


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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeşil vatan için mücadelemiz kesintisiz sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir / Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık.

Orman kahramanlarımızın gece boyunca yürüttüğü kara mücadelesi ise yeni günde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hava ve kara unsurlarımızın güçlü koordinasyonuyla, yangınları tamamen kontrol altına alana kadar sahadaki nöbetimiz sürecek."

BAKMADAN GEÇME!