Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz | Siyasilerden 10 Kasım anma mesajları

Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz | Siyasilerden 10 Kasım anma mesajlarıGüncelleme Tarihi:
Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti. Siyasi isimler de sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün vefatının 87'nci yılını andı.
Bugün ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü... Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta adeta hayat durdu. Sosyal medyada ise vatandaşlar Ata'yı anan paylaşımlar yaparak duygularını dile getiriyor.
Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden de peş peşe anma mesajları geldi. İşte siyasilerin paylaştığı 10 Kasım mesajları:
Cumhuriyetimizin Kurucusu, aziz milletimizi bağımsızlık ülküsünde buluşturup zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde saygı ve minnetle anarken, Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin cephesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi de yad ettik.
Onların aziz hatırası, milletimizin tarihine düşülen bu kutsal mirası bizlere hatırlatıyor.
Ruhları şad olsun…
Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Aziz milletimizin asil ruhunu ve birlik azmini temsil eden Millî Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğini tüm dünyaya göstermiş; bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemekte; istiklal, istikbal ve istikrarını koruma azmini sürdürmektedir.
Millî İstihbarat Teşkilâtı olarak ‘Vatan için her an her yerde’ şiarıyla ülkemizin bekası, güvenliği ve huzuru için azim ve gayretle çalışmayı sürdürüyoruz.
Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyorum.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.
İstiklal mücadelemizin kahramanlarından aldığımız ilhamla, Türkiye’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için devletimizin kararlı ve ilkeli duruşunu her alanda sürdürmeye devam ediyoruz.
Fikirleri ve idealleriyle milletimize daima ilham veren ve yol gösteren, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.
Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan Millî Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehidlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
Milli Mücadele’ye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız.
Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz.
10 Kasım, Saat 09.05 | Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz.