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Asrın felaketini yaşamışlardı! İşte deprem bölgesindeki illerdeki yerel seçim sonuçları...

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#Deprem Bölgesi#Yerel Seçim#Sonuç
Asrın felaketini yaşamışlardı İşte deprem bölgesindeki illerdeki yerel seçim sonuçları...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 18:14

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük bir yıkıma neden olmuştu. 31 Mart Pazar günü seçmenler sandık başına gitti. Deprem bölgesi seçim sonuçları Hurriyet.com.tr'den canlı olarak anbean takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 deprem bölgesinin tüm yerel seçim sonuçları...

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de  de vatandaşlar sandık başına gitti

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Canlı Anlatım Özeti

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#Deprem Bölgesi#Yerel Seçim#Sonuç

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