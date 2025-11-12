Askeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü… Şehitlerimizin isimleri belli oldu

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK – SAMSUN

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı. Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu. Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti. Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi. Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.