×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kuvvetli sağanak ve fırtına

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Fırtına#Sağanak
Antalyada kuvvetli sağanak ve fırtına
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:46

Meteoroloji'nin sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da, saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bölgeye gelip, fotoğraf çekti. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal ederken, büyükşehir belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

'MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgaların oluştuğu görülürken; kentte yaşayan bazı vatandaşlar, sahile gelerek fotoğraf çekti.

Uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, "Çocukları okula bıraktım, risk aldım, geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip, dışarı çıkmayacağım" dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip, dışarı çıkmayacağını kaydetti.

5 ADET KANAL AÇMA ARACI HAZIR BULUNUYOR
5 ADET KANAL AÇMA ARACI HAZIR BULUNUYOR

ASAT da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.

BÜYÜKŞEHİRDEN YAĞMUR ÖNLEMLERİ

Meteoroloji'nin uyarı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla oluşturulan kriz masasında Genel Sekreter Cansel Tuncer başkanlığında Genel Sekreter yardımcıları ve başkan danışmanları ile hazırlıklar gözden geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline'MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİM'
timeline5 ADET KANAL AÇMA ARACI HAZIR BULUNUYOR
timelineİTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
timeline BÜYÜKŞEHİRDEN YAĞMUR ÖNLEMLERİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Fırtına#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!