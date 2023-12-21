Antalya'da kuvvetli sağanak ve fırtına

'MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Kentte sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgaların oluştuğu görülürken; kentte yaşayan bazı vatandaşlar, sahile gelerek fotoğraf çekti.



Uyarıyı dikkate aldıklarını ve dışarı çıkmalarının tehlikeli olduğunu tahmin ettiklerini belirten Derya Kalburan, "Çocukları okula bıraktım, risk aldım, geldim. Manzarayı kaçırmak istemedim. Akşam eve gidip, dışarı çıkmayacağım" dedi. Nazlı Nur Aktaş da boş zamanını değerlendirmek için sahile geldiğini söyledi. Aktaş, sahili biraz izledikten sonra hava daha da kötüleşmeden eve gidip, dışarı çıkmayacağını kaydetti.