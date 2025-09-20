Antalya ve Muğla'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor | Üç mahalle boşaltıldı

Antalya ve Muğla'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor | Üç mahalle boşaltıldıGüncelleme Tarihi:
Antalya ve Muğla'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor | Üç mahalle boşaltıldıGüncelleme Tarihi:
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü mevkiinde iki gündür devam eden orman yangınında gece saatlerinde yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel alevlerin içinde kaldı.
TERS ESEN RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLERİN İÇİNDE KALDILAR
Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı.
Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınının 2'nci gününde, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan söndürme çalışmalarında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.
Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.
Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu.
3 MAHALLE BOŞALTILDI
Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.
Yangının 2’nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor. Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA, (DHA)
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.
EVLER BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.
Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.
İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.
Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumköy’de akşam saatlerinde başlayan yangının dar bir alanda çıktığını, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, turistlerin dumandan etkilenmemesi için önlem alındığını söyledi.
YANGINA HIZLI MÜDAHALE
Vali Şahin, “Hava sıcak ve rüzgarlı olduğu için yeni yangın ihbarları alıyoruz. Kumköy’de dere kenarında çıkan yangın dar bir alanda meydana geldi. Dere kenarındaki kuru sazlıkların alev alması yangının kısa sürede tavan yapmasına neden oldu. Ancak ekiplerimiz hızlı müdahale ederek kontrol sağladı” dedi.
‘TURİSTLER DUMANDAN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALDIK’
Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, “Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada ve kritik saatleri atlatmayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yangın riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Şahin, “Geçtiğimiz iki gün uyarıda bulunmuştuk. Rüzgarlı ve kuru havalarda ormanda ateşli piknik yapmayalım, dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada ve yangınlarla mücadele devam ediyor” dedi.