Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele

Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadeleGüncelleme Tarihi:
Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadeleGüncelleme Tarihi:
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın'ın Çine ilçesi, Antalya ve Muğla'daki alevlere 14 uçak, 20 helikopter, 153 arazöz, 14 iş makinesi ve 815 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.
Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.
YANGIN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.
Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.
Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.
Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
"EKİPLERİMİZ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural da yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.
Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev bulunduğunu dile getiren Vural, "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.
Havalanan helikopterler, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri, alevlerin yayılmaması için mücadele ediyor.Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar ise bölgedeki ekiplere su ve kumanya dağıttı.
Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kısa sürede büyürken Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çaba sarf ediyor.
Öte yandan, bölgede bulunan evler ve seralar alevlerin arasında kalırken, tahliye çalışmaları da devam ediyor.
KAYMAKAM ÖZTÜRK: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yangın bölgesine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk yaptığı burada açıklamada, "Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangınına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir.Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.