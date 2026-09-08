Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Orman yangını ağaçlar, evler ve insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri AFAD koordinasyonundaki çalışmalara destek verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de kapılarını alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen hayvanlara açtı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki köpekleri kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri gece boyu yoğun çaba harcadı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde dünden bu yana devam eden yangını söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği köylerde yaşayanlar da destek veriyor. Dün gece boşaltılması için anonslar yapılan Kızıllı Mahallesi'nde sabah saatlerinde de camiden 'Yangın havuzu için su taşınacak' anonsu yapıldı. Bunun üzerine onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su doldurduğu su havuzuna traktörleriyle su taşıdı. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için köye döndü.
Babasına ait traktörle köyden havuza su taşıyan üniversite öğrencisi Emine Rana Yaka, “Yardım etmek için buraya su getirdik. Tankerleri akşamdan hazırladık. Evleri boşaltmamızı söylediler ama hayvanlarımız olduğu için boşaltamadık. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Camiden anons edilince bütün köy tankerlerini buraya getirdi. Herkesin kendi traktörü, kendi tankeri ve kendi ceplerinden doldurduğu sular" dedi.
Kızıllı Mahallesi'nde cami imamı Fevzi Karakuş, “Vatandaşımıza dün evlerini boşaltmaları için anons yaptık. Birçok vatandaşımız hayvanları için evlerini boşaltamadı. Bugün de su tankerleri olanların yangın bölgesine gelmesi anonsunu yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla destek veriyor" diye konuştu.
Traktörüyle su taşıyan Nuri Uğurlu, “Buraya ormanlarımızı kurtarmaya geldik. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik. Köyün imamı camiden havuzun boşaldığını anons etti. Hepimiz aynı köydeniz" ifadelerini kullandı.
OGM: 4 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Serik, Kayseri'nin Yahyalı ve Adana'nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.
Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makineleri de yangının hızını yavaşlatmak amacıyla ormanda yollar açtı. Yangın söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri olay yerindeki ambulanslarda müdahale etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın da etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı. Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.
Aksu ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki yangını söndürme çalışmalarında sabah saatleri itibarıyla bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 7 TOMA, 25 iş makinesi, 110 araç kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden 610, Emniyet Müdürlüğü’nden 74, AFAD’dan 40, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye biriminden 58, Kepez Belediyesi’nden 49, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden 31, DSİ Bölge Müdürlüğü’nden 20, Jandarma, ASAT, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, Konya AFAD, Isparta AFAD, Kızılay, Aksu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Serik Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Belediyesi, Isparta Belediyesi ve çeşitli STK’lardan toplam bin 16 personel yangın sahasında mücadele ediyor.
PLAKASIZ İTİFAİYE YANGIN YERİNDE
Yangın yerinde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız. Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız" dedi.
Aksu'nun Karaöz Mahallesi’nde çıkan yangın, yaklaşık 10 kilometre ilerideki Topallı Mahallesi’ne kadar ulaştı. Gece boyunca ekipler yangına karadan müdahale ederken, sabahın ilk saatleriyle birlikte yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar havadan müdahaleye başladı.
Antalya Valiliği’nden 254 evden 720 kişinin tahliye edildiği yangınla ilgili son durum şöyle açıklandı: "Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde 10 hane 25 kişi, Yumuk Mahallesi’nde 29 hane 18 ahır 105 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 175 hane 439 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi’nde de tahliye çalışmaları devam etmektedir.
Kepez Belediyesi ekipleri tarafından hayvan tahliyelerine devam edilmekte olup, tahliye çalışmalarında kullanılmak üzere 3 kamyon ve 6 personel görevlendirilmiştir. Yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırılmıştır. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 2 bin 97 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır."
Yurt dışından gece saatlerinde gelerek yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğunu dile getiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Vali Şahin, "Yangının enerjisi düşmüş vaziyette, yani birkaç saate inşallah kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmalara devam ediyor" dedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Enizçakırı Mahallesi'ne de yayılan yangın nedeniyle bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.
Ekipler, Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan ve Enizçakırı Mahallesi'ndeki alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."
Adana Kozan ilçesindeki yangında 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Doğanalanı Mahallesi Muhtarı Yunus Bekçi ise yangın haberini alıp bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Mahallenin kuzey kısmında tepenin alt eteğinden ateş yükseldi. Zaten poyrazında çok fazla olması nedeniyle bir anda sağa sola savruldu. Her tarafa yayıldı bu hale geldi. Birkaç tane evde hasar olduğu söyleniyor" dedi.
Enizçakırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Avcı da "Rüzgarın etkili olması nedeniyle yangın büyüdü. Öncelikle insanları, hayvanları tahliye ettik. Yangının olduğu alanda 15 kadar ev vardı. Yangının içinde kaldılar diye konuştu.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.