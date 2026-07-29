×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Akışı Yenilereload

CANLI Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova'da orman yangını! Seydikemer, Kumluca ve Edremit'te bazı evler tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:
#orman yangını#Muğla#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:59

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde ve Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seydikemer, Kumluca ve Edremit'teki orman yangınları rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Seydikemer'de 121 ev ve 202 kişi ile Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi. Kumluca'da da tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Edremit'te ise bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

1/30Muğlanın Seydikemer ilçesinde orman yangını Korkutan görüntüler...
  1. 2/30Muğlanın Seydikemer ilçesinde orman yangını Korkutan görüntüler...
  2. 3/30Muğlanın Seydikemer ilçesinde orman yangını Korkutan görüntüler...
  3. Tüm FotoğraflarMuğlanın Seydikemer ilçesinde orman yangını Korkutan görüntüler...
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
timeline
YALOVA'DA ORMAN YANGINI

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Ekiplerin 3 helikopterle havadan, 15 arazözle de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Haberin Devamı
timeline
EDREMİT'TE TAHLİYELER BAŞLADI

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

HAVRAN İLÇESİNDE DE YANGIN

Öte yandan, Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın saatte 50 kilometrenin üzerinde esmesiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı yangında alevlerin dik yamaçlardaki evleri tehdit ettiği, vatandaşların hortumlarla evlerinin duvarlarına su sıktığı belirtildi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

timeline
KUMLUCA'DA BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

timeline
KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Orman yangını nedeniyle Kemer- Kumluca D400 karayolu trafiğe kapatıldı.

timeline
SEYDİKEMER'DE EVLER VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

121 EV VE DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

timeline
KAZDAĞI ETEKLERİNDE YANGIN

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine orman ve belediye itfaiye ekiplerinin yanısıra bölge sakinleri de tankerleriyle gönderildi. Havadan da müdahalenin başladığı ifade edilirken, dumanlar körfezin bir çok noktasından görülüyor.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

timeline
KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cin Ali Kuyusu mevkiindeki çamlık alanda çıkan yangın üzerine bölgeye Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Yaklaşık 2 hektarlık çamlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 2 saatlik koordineli müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

timeline
ANTALYA KAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalovada orman yangını Seydikemer, Kumluca ve Edremitte bazı evler tahliye edildi
Kaş'ta yangın bölgesindeki bir kaplumbağa güvenli bir bölgeye alınarak su verildi.

BAKMADAN GEÇME!