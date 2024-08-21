Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı! Valilerden peş peşe açıklamalar

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Ankara Valisi Vasip Şahin, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor." diye konuştu.
BOLU VALİSİ: 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bolu Valisi Erkan Kılıç, ise yaptığı açıklamada, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi" dedi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'ne sıçradı. Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.
BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde kırsal Deliömerler Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.