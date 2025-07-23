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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.
Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları, alevlere yeniden su atmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölge dron ile görüntülendi. (Halil İbrahim KARABIYIK / DHA)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili Jandarmamız tarafından; 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını 4’üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Geyve ilçesinin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı.
Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı.
Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yangın, 4’üncü günde ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. (Ahmet ERDEM / DHA)
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.
AFYONKARAHİSAR'DA BİR KÖY BOŞALTILMIŞTI
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla başladı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterleri ile sabah saatlerinde müdahaleye edilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (Halil İbrahim KARABIYIK / DHA)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Hacıkışla ile Kocatöngel mahalleleri arasında dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına karadan müdahale edilirken, çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. (Levent KIZILASLAN / DHA)