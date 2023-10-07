AK Parti'de büyük kongre günü: Yerel seçimin startı veriliyor

HAMZA DAĞ: HER SEÇİMİN AYRI BİR ATMOSFERİ VARDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kongrenin kendisi bir mesaj zaten. Önümüzdeki 5 yılın planlamasını yaptık. İlçe başkanlarımızda değişim oldu.

AKSA TUFANI OPERASYONU

İsrail'le ilişkiler iyi olduğunda da diplomatik ilişkiler koptuğunda da hep aynı şeyi savunduk. Bölgede istikrarın korunması. Bölgede istikrar iki devletle sağlanır. Bölgenin istikrara ihtiyaca var. Filistin konusunda da bunlar dikkate alınmalı.

TERÖRLE MÜCADELE

Sonuç olarak terörle mücadeleye giriyorsunuz. Önemli olan bu mücadelenin devam etmesi. Bu milli bir mesele. Yeri geldiğinde SİHA da düşer. Hadiseler yaşanmıştır, yaşanır da. Muhalefet terörle mücadelede yanımızda olmalı. Teröre karşı bir olursa milletin kalbine girerler.

"KENTLERİN ÖNCELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLECEK"

Diğer ittifak matematik ittifakı. Kazanılmayan seçim üzerinden dağıtılan bakanlıkların tartışmasını diğer ittifak da görüyorsunuz. Bizim ittifakımız da yürüyen bir süreç görüyorsunuz. Biz ittifaka matematiksel olarak bakmıyoruz. Biz 5 sene boyunca yönetimin devam etmesi için bu ittifakın sürmesi lazım.

Yerel seçimlerde de genelde olduğu gibi görüşme olacak. Her seçimin ayrı bir atmosferi var. Yerel seçim çok daha farklı. Mayıs seçimlerindeki oy oranları üzerinden bir değerlendirme yapmak bizi de yanılgıya düşürür onları da. Her seçimin milletin nezdinde ayrı bir değerlendirme vardır. 2019'da 11 büyükşehri kazanan CHP'nin 31 Mart karnesidir.

İlk defa yerel seçime girmiyoruz. Anket çalışmasını belediyelerle ilgili 2019'daki seçimlerden bir yıl sonra anket çalışmalarına başladık. Belediyelerimizin anket sonuçlarını görmek isteriz. İkaz edeceğimiz durumlar varsa ederiz. Kentlerin önceliğine göre hareket edilecek.

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