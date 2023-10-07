AK Parti'de büyük kongre günü: Yerel seçimin startı veriliyor

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AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara Spor Salonu'nda buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede mesajlarını kürsüden verecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.
TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrenin ana sloganları “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” olarak belirlendi.
İşte AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde dakika dakika yaşananlar...
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CNN TÜRK'te Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Emeklilerin kendi maaşlarıyla ilgili beklentileri var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu teknik çalışmayla alakalı. Süreyle ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama iyi bir düzenleme getireceğiz inşallah. Burada önemli olan emeklinin alım gücünü artırmak.
EMEKLİYE İKRAMİYE OLACAK MI?
Bu Cumhurbaşkanımızın inisiyatifinde olan bir karar.
Bugünkü konuşma her açıdan çok önemli.
Muhalefette hep bir değişimden bahsediliyor ama onu bile yapmakta zorlanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği çok önemli mesajlar var, her açıdan önemli bir konuşma olacak.
CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, kongre salonundaki atmosferi ve son bilgileri aktardı...
40 bin kapasiteli Ankara Arena Spor Salonu, saat 08.00'den itibaren tamamen doldu. Salonun içinde ve dışında toplam 100 bin katılımcı olacak. Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerin geldiğini görüyoruz. Partiyi 2024 yerel seçimlere taşıyacak kadroların belirlenmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta boyunca listeleri belirlemek için çalıştı. Dün akşam çok geç saatlere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'yı belirlemek üzere çalışmalarını gerçekleştirdi.
MKYK 110 kişiden oluşuyor, burada kapsamlı bir değişim olacak. O isimler arasında netleşenler var. Örneğin Metin Tarhan, Hayati Yazıcı gibi isimler yer alacak. Toplumun çok farklı kesiminden isim de listede yer alacak.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz" mesajı paylaşıldı. AK Parti'nin mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştı.
Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. #HepYeniHepİleri pic.twitter.com/loxqChyaoJ— AK Parti (@Akparti) October 7, 2023
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kongrenin kendisi bir mesaj zaten. Önümüzdeki 5 yılın planlamasını yaptık. İlçe başkanlarımızda değişim oldu.
AKSA TUFANI OPERASYONU
İsrail'le ilişkiler iyi olduğunda da diplomatik ilişkiler koptuğunda da hep aynı şeyi savunduk. Bölgede istikrarın korunması. Bölgede istikrar iki devletle sağlanır. Bölgenin istikrara ihtiyaca var. Filistin konusunda da bunlar dikkate alınmalı.
TERÖRLE MÜCADELE
Sonuç olarak terörle mücadeleye giriyorsunuz. Önemli olan bu mücadelenin devam etmesi. Bu milli bir mesele. Yeri geldiğinde SİHA da düşer. Hadiseler yaşanmıştır, yaşanır da. Muhalefet terörle mücadelede yanımızda olmalı. Teröre karşı bir olursa milletin kalbine girerler.
"KENTLERİN ÖNCELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLECEK"
Diğer ittifak matematik ittifakı. Kazanılmayan seçim üzerinden dağıtılan bakanlıkların tartışmasını diğer ittifak da görüyorsunuz. Bizim ittifakımız da yürüyen bir süreç görüyorsunuz. Biz ittifaka matematiksel olarak bakmıyoruz. Biz 5 sene boyunca yönetimin devam etmesi için bu ittifakın sürmesi lazım.
Yerel seçimlerde de genelde olduğu gibi görüşme olacak. Her seçimin ayrı bir atmosferi var. Yerel seçim çok daha farklı. Mayıs seçimlerindeki oy oranları üzerinden bir değerlendirme yapmak bizi de yanılgıya düşürür onları da. Her seçimin milletin nezdinde ayrı bir değerlendirme vardır. 2019'da 11 büyükşehri kazanan CHP'nin 31 Mart karnesidir.
İlk defa yerel seçime girmiyoruz. Anket çalışmasını belediyelerle ilgili 2019'daki seçimlerden bir yıl sonra anket çalışmalarına başladık. Belediyelerimizin anket sonuçlarını görmek isteriz. İkaz edeceğimiz durumlar varsa ederiz. Kentlerin önceliğine göre hareket edilecek.
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