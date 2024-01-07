AK Parti'de 26 ilin belediye başkan adayları belli oluyor! Erdoğan, Murat Kurum ile görüştü

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AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme ve ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak organizasyonla duyuracak. Diğer illerin adayları ise 15 Ocak’ta Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısında belli olacak.
Adayları açıklanacak iller şöyle:
Aday tanıtım toplantısındaki tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz...
Haliç Kongre Merkezi'nde toplantı salonuna giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
CNN Türk yayınında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ben İstanbulluların seçimi iple beklediklerini gözlemliyorum. İstanbul’da proje döneminin hızla başlamasını bütün İstanbullular heyecanla bekliyor. İstanbul en fazla teknolojik gelişimin yaşandığı şehir. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 26 şehrin belediye başkan adayımızı açıklayacak. Herkesin gözü İstanbul'da. Bütün dünyanın da gözbebeği bir şehir. İstanbul'umuzda son 5 yıldır bir fetret devri yaşanıyor. Bizim belediye başkanlarımız şehrini düşünen insanlar. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul başta olmak üzere, diğer illerimizde bu düşüncesiyle hareket edeceğiz. İstanbul'un çözüm bekleyen sorunları var. Pandemi sürecinde İstanbul'a biz şehir hastanesi getirirken buraya yol bile yapamayan bir belediye ile karşılaştık. İstanbul depreme hazırlanmalı. Kentsel dönüşüm en önemli konularından." dedi.
Haliç Kongre Merkezi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum'la toplantısının ardından diğer illerin belediye başkan adaylarıyla da tek tek görüşeceği öğrenildi.
AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.