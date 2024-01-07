AK Parti'de 26 ilin belediye başkan adayları belli oluyor! Erdoğan, Murat Kurum ile görüştü

"İSTANBUL'UN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI VAR"

CNN Türk yayınında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ben İstanbulluların seçimi iple beklediklerini gözlemliyorum. İstanbul’da proje döneminin hızla başlamasını bütün İstanbullular heyecanla bekliyor. İstanbul en fazla teknolojik gelişimin yaşandığı şehir. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 26 şehrin belediye başkan adayımızı açıklayacak. Herkesin gözü İstanbul'da. Bütün dünyanın da gözbebeği bir şehir. İstanbul'umuzda son 5 yıldır bir fetret devri yaşanıyor. Bizim belediye başkanlarımız şehrini düşünen insanlar. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul başta olmak üzere, diğer illerimizde bu düşüncesiyle hareket edeceğiz. İstanbul'un çözüm bekleyen sorunları var. Pandemi sürecinde İstanbul'a biz şehir hastanesi getirirken buraya yol bile yapamayan bir belediye ile karşılaştık. İstanbul depreme hazırlanmalı. Kentsel dönüşüm en önemli konularından." dedi.