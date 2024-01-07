AK Parti'de 15 ilin belediye başkan adayları belli oldu! İşte Çanakkale, Rize, Edirne ve açıklanan tüm iller...

ISPARTA: ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN



Şükrü Başdeğirmen, 7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşmakta olan Şükrü Başdeğirmen, Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmektedir.

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler alan Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yapan Başdeğirmen, birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldu. Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası olup, Orta derecede İngilizce bilmektedir.