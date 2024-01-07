AK Parti'de 15 ilin belediye başkan adayları belli oldu! İşte Çanakkale, Rize, Edirne ve açıklanan tüm iller...

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31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı.
AK Parti'nin yerel seçimlerdeki 15 il başkan adayları şöyle:
1973 Yılında Yalova'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir. 3 Dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı. 2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi. Tutuk Evli ve 3 çocuk babasıdır.
2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan EROĞLU, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi.
1989 yılından itibaren siyaset hayatına başlamış, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) teşkilat başkanlığı ve il başkanlığı görevinde bulunmuştur. AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirdi. 2011 yılında AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Sinop İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu yaklaşık 4 yıldır İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyor. Yakup Üçüncüoğlu evli ve 3 çocuk babası.
1967 Kastamonu doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan Tahsin Babaş sırasıyla Gazipaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Teknik Lisesi'nde üniversite öncesi eğitim hayatını tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile üniversitede öğrenim hayatına başlayan Tahsin Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Kastamonu Belediyesi'nde memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak vazifesini sürdürmüştür.
Şükrü Başdeğirmen, 7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşmakta olan Şükrü Başdeğirmen, Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmektedir.
Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler alan Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yapan Başdeğirmen, birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldu. Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası olup, Orta derecede İngilizce bilmektedir.
1972 yılında Giresun'un Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.
Şenlikoğlu, genç yaşında siyasete ilgi duymaya başlamış ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı 1994 yılı seçim çalışmalarında öğrenci olmasına rağmen aktif rol alarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibine dâhil olmuştur.
1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.
Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı'dır. Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.
Düzce Belediye Başkanı ve 2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanlık görevini Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti’nde 2016-2018 yılları arasında sürdüren Özlü, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili olarak meclise girmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi. Halen bu görevde bulunuyor. İyi düzeyde İngilizce bilen Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.
Hüseyin Filiz, Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Ticari hayatına Çankırı'da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995'te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara'da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri AŞ, Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır. Çankırı Yakınkent OSB'nin kurulmasına önderlik etti. Ezel dizisiyle tanınan Oyuncu İsmail Filiz'in babasıdır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Siyasî hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde başladı.
2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı ve daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti.
2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi.
Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi.
1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.
Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Türk profesör. Arıkan, özellikle 2013 yılında bilgi teorisinde kutupsal kodlamayı geliştirmesinden ve katkılarından dolayı IEEE WRG Baker Ödülünü aldı. 2017 Aralık ayında ise 2018 Richard W. Hamming Madalyası ile onurlandırıldı. Haziran 2018'de ise Shannon Ödülü'nü aldı.
1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.
Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992’de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM’de çalıştı.
2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Mehmet Kocatepe, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı oldu.