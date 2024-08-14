AK Parti 23 yaşında... 'Türkiye ekonomide zoru geride bıraktı'

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler:
AK Parti 3 Kasım iktidarıyla beraber 52 yıllık bir parti serüveni var. AK Partiyle beraber istikrarlı yıllar başlamış, sıkıntılı yılların çözümleri başlamıştır. 10 hükümet başkan değiştirmiş Bolu Dağı Tünelimiz vardı. Misliyle beraber ilçelerimize tüneller yapan bir Türkiye geldi. Yakın zaman içerisinde uzaya gönderdiğimiz astrologları gördük, Türkiye uzaya adımını atmış, çalışmalarını devam ettiriyor.
Emekli maaşını 12,500 TL'ye çıkarmıştık. Birçok düzenlemeyi hayata geçirmiş durumdayız. Çok ciddi imkanlarla yeni alanların desteklendiği bir çok alan vardı. Önümüzdeki dönem yeni mottomuz o. İktidarın, geleceğin umudu AK Parti. Bizim Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan pandemiyle beraber birçok sorun alanlarımız var. Zalim İsrail'in Gazze zulmü devam ediyor.
EMEKLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Şu anda mevcut çalışan sayımız 27,5 milyon civarında gelişmiş ülkelerin emeklilik sistemine baktığımızda sıkıntılı bir oran. 1,5 çalışana 1 emekli gibi bir durum söz konusu. Ödeme gün sayısı, prim, yaşla birlikte hakkaniyetli bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım. Onların maaş özlük haklarını artıracak bir sistemi düzenleyerek hayata geçirmemiz gerekiyor. OVP'de birinci amacımız enflasyon. Bu konuda mücadelemizi çok iyi sürdürmemiz lazım. Ağustos ayınca açıklanan enflasyon rakamları en az 10 puan daha düşecektir.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:
AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutuluyorum. 23 yıl önce kuruldu AK Parti, 22 yıldır da iktidarda. Uzun süredir iktidarda. Bunun en önemli sebebi 22 yıldan bu yana milletin sesine kulak vermesi. Bu hem cumhuriyet tarihimizin hem de dünya siyaseti için önemli bir başarı. AK Parti'nin kuruluşunda ben de kurucu ilçe başkanıydım. Aradan çok uzun bir süre geçti. O günleri hatırlıyorum. 90'lı yılların sıkıntılarından bunalan milletimiz bir çıkış aradı. Bunu da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şahsında gördü. Öyle bir heyecanla başlandı. Kurulduğu günden itibaren vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Hem bir yandan vesayetçi anlayışın direnişiyle karşı karşıya kalırken diğer yandan da ülkemizin ekonomik kalkınmasını kaldırmak zorundaydı. Türkiye her engellemelere rağmen 3-4 kat büyüdü. AK Parti hep insan dedi.
Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlarken demokratik standardını yükseltilmesi için önemli kararlar aldı. İlk kez darbecilere karşı direnildi, darbeciler mağlup oldu, milletimiz kazandı.
TBMM'DE 'CAN ATALAY' TOPLANTISI
Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu.
Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu.
'MECLİS'İN YAPABİLECEĞİ BİR İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL'
Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir.
SOKAK RÖPORTAJINDA TUTUKLAMA
Bu tabi yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röpratında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var. Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı.
Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyeceklere önlemlerin de alınması gerekir.
'BASIN YOLUYLA HAKARET DE SUÇTUR'
Sokak röportajlarına yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın:
Bütün bu başarı hikayeleri zor şartlar altında yazılmış hikayelerdir. Ülkenin çok sert virajlardan döndüğü dönemler oldu. Birçok icraattan bahsedebilirsiniz ama. Bu ülkede siyasi iktidarlar seçiliyordu, başbakanlar çeşitli muhturalarla görevden alınabiliyordu. Bizim dönemimizde de bunlar oldu. Ama biz sandığın iradesinin iktidarda kalmasının ve bu mekanizmanın geride kalmasını sağladı. O nedenle vatandaşımız bu mücadeleyi kazanması için, kendi sesinin iktidarda bulunabilmesi için AK Parti'ye destek verdi.
23. yılda biz hala AK Parti olarak kendimizi yeniliyoruz, şartlara uygun yeni uygulamalar yapıyoruz. Gazze'den tutup dünyanın öbür ucuna kadar eğer adalet istiyorsak daha güçlü bir AK Parti, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor.
ABBAS'IN TBMM'DE KONUŞMASI
Meclis'te konuşma yapıyor olması Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteklerden bir tanesidir. Türkiye her zeminde elinden geldiğince bu mesajları verdi. Sorunun çözülmesi için elinden geleni yaptı. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde başvurular yapıldı. Demokrasi veya insan hakları diyen bunun için ülkeler inşa eden devletler maalesef söz konusu Gazze olunca bunu gözden geliyor. Birçok uluslararası örgüt yeterince etkili değil. İslam dünyasına dönüyorsunuz maalesef bu gücü bu iradeyi gösterecek çok fazla aktör bulamıyorsunuz. Bu tür meselelerin hızla çözülebilmesi adına daha güçlü Türkiye'yi inşa etmeliyiz. AK Parti'nin yeni dönemde vizyonu bu şekildedir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi:
AK Parti'nin 23. yılı kutlu olsun. Beklentiler sonsuz, kaynaklar sınırlıdır. Dünyadaki ekonomik trende bakarsanız Türkiye olarak doğru yoldayız. Parasal tedbirleri destekliyoruz. Enflasyonlar mücadele programı halinde bütün olarak düşünürsek talepleri yok etmek mümkün değildir. Ama parasal tedbirlerle talebin artarak gelmesi vardır. Türkiye'de tarım ve gıdada desteklerle başlamamız lazım. Emekliler deyince yanlış olur. Dar gelirli ve asgari ücretliye, esnafa, çiftçiye bakmak lazım. Parayı artırarak refahı artıramazsınız.
'YAPMAMIZ GEREKEN REFAHI ARTIRMAK'
Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı artırmak. Bu da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşir. Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekûn ülkece bir karar vermeliyiz.
ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK
Enflasyon düşmeye başladığında fiyat düşecek beklentisi olmamalı. Yüzde 20'li rakamları konuşmaya başlayacağız. 2026'da yüzde 10'lu rakamları konuşacağız. Cazip iklimler yaratmakla ilgili çalışmalar var. Ne zaman vatanda hissetmeye başlayacak, yıl başından sonra olacak. Somut adım olarak ilk yapacağımız şey, enflasyon sepetindeki gıda. Yani tarım ve gıda.
Vatandaş domatesini kavununu tarlada bırakıyor. Tarım bir ekonomidir. Köy politikası ve tarım politikasını ayırmamız lazım. Köylere her türlü desteği sağlayalım ama tarım bir ekonomidir. Vatandaşa öyle bir imkan sağlayacağız ki zaman planlamamız lazım. Havza planlamaları ve ölçek planlamaları... Köy ve kırsal politikalarını birbirinden ayırmamız lazım.
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’ın CNN TÜRK’teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bir siyasi partiyi değerlendirmek için somut bir şeye bakmak lazım. AK Parti aralıksız 22 yıldır seçimleri kazanmıştır. 2002’den 2023’e kadar seçim beyannamelerinin ne kdarını gerçekleştirmiş diye baktır. AK Parti yüzde 85-90 oranında verdiği sözleri gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bugün geldiği noktayı anlamak için hangi badireleri atlattığına bakmak lazım. AK Parti’nin 22 yılda Türkiye’yi nasıl kucakladığı nasıl kuşattığı görülür.
AK PARTİ’YE KATILACAK İSİMLER
AK Parti 22 yıldır Türk siyasetine damga vurmuşsa AK Parti’nin kullandığı yöntemlerin vicdan, olması. Şantaj iddialarını ret ediyoruz. Seçim öncesinde insanlar birlikte yola çıktığı yapıların kendi iddia ettikleri vizyonla alakalı olmadıklarını görünce kopmalarını sorun kabul etmiyorum.
TBMM CAN ATALAY İÇİN TOPLANIYOR
Muhalefet Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.
AK PARTİ’DE DEĞİŞİM SÜRECİ
AK Parti’nin 22 yıldır var olmasının sebeplerinde beri değişimi iyi yönetmesidir. Bu partinin ilgili kurulların yapacağı değerlendirmeler ile ilgili. 6-7 aydır önemli toplantılar yapıyor. Çok sıkı şekilde değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin vizyonunu sunacak.
AK Parti’nin sistemli bir yapısı var. AK Parti’nin daha çok reformla yol alacağını görüyoruz. Bugün AK Parti yüksek deneyimi ile Türkiye’nin sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyor. Türkiye’nin ekonomik anlamda daha çok gelişmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın alım günün artırılması sürekli gündemde.