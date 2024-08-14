AK Parti 23 yaşında... 'Türkiye ekonomide zoru geride bıraktı'

'AK PARTİ OLARAK KENDİMİZİ YENİLİYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın:

Bütün bu başarı hikayeleri zor şartlar altında yazılmış hikayelerdir. Ülkenin çok sert virajlardan döndüğü dönemler oldu. Birçok icraattan bahsedebilirsiniz ama. Bu ülkede siyasi iktidarlar seçiliyordu, başbakanlar çeşitli muhturalarla görevden alınabiliyordu. Bizim dönemimizde de bunlar oldu. Ama biz sandığın iradesinin iktidarda kalmasının ve bu mekanizmanın geride kalmasını sağladı. O nedenle vatandaşımız bu mücadeleyi kazanması için, kendi sesinin iktidarda bulunabilmesi için AK Parti'ye destek verdi.





23. yılda biz hala AK Parti olarak kendimizi yeniliyoruz, şartlara uygun yeni uygulamalar yapıyoruz. Gazze'den tutup dünyanın öbür ucuna kadar eğer adalet istiyorsak daha güçlü bir AK Parti, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor.





ABBAS'IN TBMM'DE KONUŞMASI

Meclis'te konuşma yapıyor olması Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteklerden bir tanesidir. Türkiye her zeminde elinden geldiğince bu mesajları verdi. Sorunun çözülmesi için elinden geleni yaptı. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde başvurular yapıldı. Demokrasi veya insan hakları diyen bunun için ülkeler inşa eden devletler maalesef söz konusu Gazze olunca bunu gözden geliyor. Birçok uluslararası örgüt yeterince etkili değil. İslam dünyasına dönüyorsunuz maalesef bu gücü bu iradeyi gösterecek çok fazla aktör bulamıyorsunuz. Bu tür meselelerin hızla çözülebilmesi adına daha güçlü Türkiye'yi inşa etmeliyiz. AK Parti'nin yeni dönemde vizyonu bu şekildedir.