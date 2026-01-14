9 il için sarı kodlu uyarı: Birçok ilde eğitime kar engeli... AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar yeniden geliyor

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlerde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji 9 ilde sarı kodlu alarm verdi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller ise; Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR

Hafta başından İstanbul adeta beyaza bürünmüştü. Kar yağışının etkisi kısa sürdü. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni haritaya göre İstanbul'a yeniden kar geliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12 derecelere çıkacak. Hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Pazar günü ise İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek yeni soğuk havanın geleceğini ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Şen, ayın 18'i ve 19'unda Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde yeni soğuk havanın etkili olacağını belirterek "İstanbul'da gündüz sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek. Karadeniz kıyısı karla karışık yağmur iç kesimlerde ise kar var. İstanbul'da karla karışık yağmur görünüyor. Cuma günü daha netleşir." dedi.

AKOM'DAN 18-19 OCAK'TA İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen yarın 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.

Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ’DEN KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren batısı, 16.02.2026 (Cuma) günü sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16.02.2026 günü (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir