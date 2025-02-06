6 Şubat depremlerinin hüzünlü yıl dönümü... Hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştiriliyor

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6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin acısı yüreklerdeki tazeliğini hala koruyor.
Yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği ve 100 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerin ikinci yıl dönümünde ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılı geride kaldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler de afetin yıl dönümüne mezarlıkta girdi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde deprem şehitlerinin bulunduğu Kapıçam Mezarlığı'na da gelen vatandaşlarda dua ederek göz yaşı döktü. Depremzedelerden Ahmet Tıraş; 15 yaşındaki kızı, yeğeni ve yengesini kaybettiğini, ağabeyinin de yaralı kurtulup engelli kaldığını söyledi.
Kızı ve yeğenini kaybeden baba gözyaşı dökerek konuştu
Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.
Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor" diyerek gözyaşı döktü.
15 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıkayışlı da, deprem şehitliğinde kuzenini ve ilköğretim 8. sınıfa kadar birlikte okuduğu yakın arkadaşının kabrini ilk defa bularak ziyaret ettiğini söyledi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kimliğinde manevi olarak uzun yıllar yer edeceğini dile getirdi.
Depremin sosyolojik anlamda da etkilerinin olduğuna değinen Köksal, "Geçtiğimiz yıl ve bu yılda da depremin ilk gününde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri olarak tüm deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinin tamamında programlar düzenliyoruz, vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manevi anlamda birbirimize destek olmak istiyoruz." dedi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek, 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.
Depremlerin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için iki yıldır çaba sarf edildiğini belirten Ünlüer, şöyle konuştu:
"Geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür şehrimizi büyük oranda ayağa kaldırdık ve yaklaşık 74 bin kalıcı konutumuzun 34 bin 600'ünü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. İnşallah bu gece vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onlarla beraber hem mezarlıkta hem diğer noktalarda hasbihal ederek acılarını bir nebze de olsun dindirmeye çalışacağız."
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin küllerinden yeniden doğduğunu, yeni bir şehrin inşa edildiğini vurguladı.
6 Şubat'ın hüznünün, Kahramanmaraş'da yeniden yaşandığını dile getiren Görgel, şehrin farklı noktalarında anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti.
Programa, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, depremde yakınlarını kaybedenler, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde 22 bloktan oluşan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yılında anma etkinliği düzenlendi.
Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.
Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve depremlerde enkaz altından çıkan Ali Harmancı, "Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk 24 seneden beri, A blokta oturuyorduk. Hanım, ben ve kardeşim ile beraberdik, biz 5 saniyede yıkıldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yerdeyiz, kurada evimiz de çıktı" dedi.
Yakınlarını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Hatice Tunçbilek ise, "Unutulmaz bir gece, küçük bir kıyamet gibiydi. Acımız büyük aslında, bu acıyı unutmuyoruz" diye konuştu.
12 yakınını Ebrar Sitesi'nde kaybeden Fındık Aksu, "Yavrularımı burada kaybettim. Ben burada 9 gün boyunca bekledim, kuzularım parça parça çıktılar, biz de onlar gibi gömüldük. Şu anda buraya ilk defa geldim, arkamı dönüp bakamıyorum, yavrularımın evi boyanmış süslenmiş ama yavrularım yok.