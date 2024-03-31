SEÇİM SONUÇLARI 2024: Güneydoğu Anadolu Bölgesi | Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin...

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Türkiye, bugün mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. 32 ilde 07.00-16:00 saatlerinde, diğer illerde ise 08.00-17:00 saatleri aralığında oy kullanıldı. Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte illerdeki sonuçlar da belli olmaya başladı. Peki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tablo nasıl, hangi şehirde hangi parti önde? YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması sonrası sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.
Haberin Devamı
14-28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından seçmen bugün de yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4'ü büyükşehir belediyesi olmak üzere 9 ilde 5 milyon 515 bin 997 seçmen sandık başına gitti.
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis ve Şırnak'ta oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.
İŞTE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNDE SEÇİM SONUÇLARI
ŞANLIURFA
Seçmen sayısı: 1.251.037 2024 yerel seçimleri AK Parti - Zeynel Abidin Beyazgül CHP - Mustafa Koyuncu İYİ Parti - Sinan Çelik DEM - Celaledin Erkmen YRP - Mehmet Kasım Gülpınar
2019 yerel seçim sonuçları: AK Parti - Zeynel Abidin Beyazgül: %60.81 Saadet - Sabahattin Cevheri: %36.34 DSP - Hasan Erçelebi: %0.92
ŞIRNAK
Seçmen sayısı: 269.072 2024 yerel seçimleri AK Parti - Mehmet Yarka CHP - Özlem Baran DEM Parti - Turan Saltan Yeniden Refah Partisi - Sabri Tatar
2019 yerel seçim sonuçları: AK Parti - Mehmet Yarka: %61.72 HDP - Hişar Osal: %35.04 CHP - Osman Can: %1.87
KİLİS
Seçmen sayısı: 77.343 2024 yerel seçimleri AK Parti - Reşit Polat MHP - Hasan Kara CHP - Hakan Bilecen İYİ Parti - Yasin Topaloğlu DEM Parti - Ahmet Üçer
2019 yerel seçim sonuçları: AK Parti - Mehmet Abdi Bulut: %47.26 MHP - Ömer Yabancı: %32.57 İYİ Parti - Ahmet Nalçacıoğlu: %16.87 Saadet Partisi - Şerif Karakurt: %2.1
SİİRT
Seçmen sayısı: 165.387 2024 yerel seçimleri AK Parti - Ekrem Olğaç CHP: Zakir Ekinci İYİ Parti - Osman Aydar DEM Parti - Sofya Alağaş
2019 yerel seçim sonuçları: HDP - Berivan Helen Işık: %48.36 AK Parti - Ali İlbaş: %46.00 CHP - Şakir Sula: %1.93
ADIYAMAN
Seçmen sayısı: 301.699 2024 yerel seçimleri AK Parti - Ziya Polat CHP - Abdurrahman Tutdere İYİ Parti - İz Yücedağ DEM Parti - Mehmet Bahattin Bilgin Yeniden Refah Partisi - Nazif Atalay
2019 yerel seçim sonuçları: AK Parti - Süleyman Kılınç: %53.22 Saadet - Ahmet Faruk Ünsal: %28.11 İYİ Parti - Abdulkadir Kırmızı: %11.87 MHP - Rıfat Erdem: %5.43
BATMAN
Seçmen sayısı: 348.436 2024 yerel seçimleri AK Parti - Adil Sebati Ceylan CHP - Hasan Sünük İYİ Parti - Abdullah Polat DEM Parti - Gülüstan Sönük Yeniden Refah Partisi - Tahir Zaman
2019 yerel seçim sonuçları: HDP - Mehmet Demir: %66.02 AK Parti - Murat Güneştekin: %28.55 Saadet - İlhami Işık: %1.49
MARDİN
Seçmen sayısı: 555.028 2024 yerel seçimleri AK Parti - Abdullah Erin CHP - Ömer Durak İYİ Parti - Süleyman Akar DEM Parti - Ahmet Türk
2019 yerel seçim sonuçları: HDP - Ahmet Türk: %56.24 AK Parti - Mehmet Vejdi Kahraman: %38.52 CHP - Süleyman Satı: %1.82
DİYARBAKIR
Seçmen sayısı: 1.164.129 2024 yerel seçimleri AK Parti - Mehmet Halis Bilden CHP - Cafer Pekdemir İYİ Parti - Ahmet Çakır DEM Parti - Ayşe Serra Bucak Küçük
2019 yerel seçim sonuçları: HDP - Adnan Selçuk Mızraklı: %62.92 AK Parti - Cumali Atilla: %30.99 Saadet - Fesih Bozan: %2.02 CHP - Veysi Aghan: %1.83
GAZİANTEP
Seçmen sayısı: 1.383.866 2024 yerel seçimleri: AK Parti - Fatma Şahin CHP - Muzaffer Ertürk İYİ Parti - Yaşar Sağlam DEM Parti - Selman Tutumlu
2019 yerel seçim sonuçları: AK Parti-Fatma Şahin: %53.97 DSP-Celal Doğan: %26.2 İYİ Parti-Mehmet Ejder Demir: %16.44