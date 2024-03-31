SEÇİM SONUÇLARI 2024: Güneydoğu Anadolu Bölgesi | Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin...

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14-28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından seçmen bugün de yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4'ü büyükşehir belediyesi olmak üzere 9 ilde 5 milyon 515 bin 997 seçmen sandık başına gitti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis ve Şırnak'ta oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

İŞTE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNDE SEÇİM SONUÇLARI