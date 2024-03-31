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SEÇİM SONUÇLARI 2024: Güneydoğu Anadolu Bölgesi | Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin...

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#31 Mart Yerel Seçimleri#Güneydoğu Seçim Sonuçları#Secim2024
SEÇİM SONUÇLARI 2024: Güneydoğu Anadolu Bölgesi | Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 18:05

Türkiye, bugün mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. 32 ilde 07.00-16:00 saatlerinde, diğer illerde ise 08.00-17:00 saatleri aralığında oy kullanıldı. Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte illerdeki sonuçlar da belli olmaya başladı. Peki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tablo nasıl, hangi şehirde hangi parti önde? YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması sonrası sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

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14-28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından seçmen bugün de yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4'ü büyükşehir belediyesi olmak üzere 9 ilde 5 milyon 515 bin 997 seçmen sandık başına gitti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis ve Şırnak'ta oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak. 

İŞTE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNDE SEÇİM SONUÇLARI

ŞANLIURFA

Seçmen sayısı: 1.251.037
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Zeynel Abidin Beyazgül
CHP - Mustafa Koyuncu
İYİ Parti - Sinan Çelik
DEM - Celaledin Erkmen
YRP - Mehmet Kasım Gülpınar

2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti - Zeynel Abidin Beyazgül: %60.81
Saadet - Sabahattin Cevheri: %36.34
DSP - Hasan Erçelebi: %0.92

ŞIRNAK

Seçmen sayısı: 269.072
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Mehmet Yarka
CHP - Özlem Baran
DEM Parti - Turan Saltan
Yeniden Refah Partisi - Sabri Tatar

2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti - Mehmet Yarka: %61.72
HDP - Hişar Osal: %35.04
CHP - Osman Can: %1.87




KİLİS

Seçmen sayısı: 77.343
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Reşit Polat
MHP - Hasan Kara
CHP - Hakan Bilecen
İYİ Parti - Yasin Topaloğlu
DEM Parti - Ahmet Üçer

2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti - Mehmet Abdi Bulut: %47.26
MHP - Ömer Yabancı: %32.57
İYİ Parti - Ahmet Nalçacıoğlu: %16.87
Saadet Partisi - Şerif Karakurt: %2.1


SİİRT

Seçmen sayısı: 165.387
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Ekrem Olğaç
CHP: Zakir Ekinci
İYİ Parti - Osman Aydar
DEM Parti - Sofya Alağaş

2019 yerel seçim sonuçları:
HDP - Berivan Helen Işık: %48.36
AK Parti - Ali İlbaş: %46.00
CHP - Şakir Sula: %1.93

 

ADIYAMAN

Seçmen sayısı: 301.699
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Ziya Polat
CHP - Abdurrahman Tutdere
İYİ Parti - İz Yücedağ
DEM Parti - Mehmet Bahattin Bilgin
Yeniden Refah Partisi - Nazif Atalay

2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti - Süleyman Kılınç: %53.22
Saadet - Ahmet Faruk Ünsal: %28.11
İYİ Parti - Abdulkadir Kırmızı: %11.87
MHP - Rıfat Erdem: %5.43


BATMAN

Seçmen sayısı: 348.436
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Adil Sebati Ceylan
CHP - Hasan Sünük
İYİ Parti - Abdullah Polat
DEM Parti - Gülüstan Sönük
Yeniden Refah Partisi - Tahir Zaman

2019 yerel seçim sonuçları:
HDP - Mehmet Demir: %66.02
AK Parti - Murat Güneştekin: %28.55
Saadet - İlhami Işık: %1.49


MARDİN

Seçmen sayısı: 555.028
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Abdullah Erin
CHP - Ömer Durak
İYİ Parti - Süleyman Akar
DEM Parti - Ahmet Türk

2019 yerel seçim sonuçları:
HDP - Ahmet Türk: %56.24
AK Parti - Mehmet Vejdi Kahraman: %38.52
CHP - Süleyman Satı: %1.82


DİYARBAKIR

Seçmen sayısı: 1.164.129
2024 yerel seçimleri
AK Parti - Mehmet Halis Bilden
CHP - Cafer Pekdemir
İYİ Parti - Ahmet Çakır
DEM Parti - Ayşe Serra Bucak Küçük

2019 yerel seçim sonuçları:
HDP - Adnan Selçuk Mızraklı: %62.92
AK Parti - Cumali Atilla: %30.99
Saadet - Fesih Bozan: %2.02
CHP - Veysi Aghan: %1.83


GAZİANTEP

Seçmen sayısı: 1.383.866
2024 yerel seçimleri:
AK Parti - Fatma Şahin
CHP - Muzaffer Ertürk
İYİ Parti - Yaşar Sağlam
DEM Parti - Selman Tutumlu

2019 yerel seçim sonuçları:
AK Parti-Fatma Şahin: %53.97
DSP-Celal Doğan: %26.2
İYİ Parti-Mehmet Ejder Demir: %16.44


timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineŞANLIURFA
timelineŞIRNAK
timelineKİLİS
timelineSİİRT
timelineADIYAMAN
timelineBATMAN
timelineMARDİN
timelineDİYARBAKIR
timelineGAZİANTEP

 

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#31 Mart Yerel Seçimleri#Güneydoğu Seçim Sonuçları#Secim2024

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