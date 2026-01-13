İŞTE BUGÜN KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

KARAMAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Karaman Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelinde 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde kar yağışının devam etmesi nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.



BAYBURT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



GİRESUN'DA BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak il genelinde bazı ilçelerde ve okullarda eğitime ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Buna göre, Merkez ilçede Sayca İlkokulu, Sayca İmam Hatip Ortaokulu, Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Zafer Korkut İlkokulu ve Ortaokulu, Duroğlu İmam Hatip Ortaokulu, Okçu İlkokulu, Kayadibi İlkokulu ve Ortaokulu, Ülper Köyü İlkokulu ve Ülper Şehit Ümit Kılıç Ortaokulu’nda eğitime 1 gün ara verildi.

Merkeze taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrencilerin ise izinli sayılacağı belirtildi.

Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinde tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bulancak ilçesinde Aydındere, Kovanlık, Beldeli ile Tandır, Bayındır ve İmalı köylerindeki okullarda eğitime ara verilirken, Karaağaç ve Cindi köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Görele ilçesinde belde ve köy okullarında eğitime ara verilirken, ilçe merkezine taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrenciler izinli sayılacak.

Keşap ve Piraziz ilçelerinde belde ve köy okullarında eğitim-öğretime ara verilirken, ilçe merkezlerine taşımalı gelen öğrenciler izinli olacak.

Yağlıdere ilçesinde ise Üçtepe Beldesi ve Sınır köyündeki okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Yetkililer, diğer ilçelerde eğitim-öğretimin normal şekilde devam edeceğini bildirdi.

NİĞDE'DE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Çiftlik ilçemizde ise eğitim-öğretime tamamen ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde eğitim-öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve meteorolojik veriler doğrultusunda alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak 2026 Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca il düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim faaliyetleri ile e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınavların da iptal edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

ERZİNCAN'IN ÇAYIRLI VE KEMAH İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise eğitime bugün ara verildi. Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanacak risk ve tehlikelere karşı taşımalı eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.

Kemah Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan değerlendirmede ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.



GÜMÜŞHANE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."



ELAZIĞ'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.



AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle İhsaniye ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Ocak'ta eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesi, Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli, Şeyhyahşi, Otluk ve Çukurca köyleri ile Hocalar ilçesine bağlı Örtülü, Örencik ve Yağcı köylerinden yapılan taşımalı eğitime de bir gün ara verildiği bildirildi.



BİTLİS'TE 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."



TOKAT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği dikkate alınarak merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde bugün eğitim öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan sınavların da ertelendiğini bildirdi.

Yılmaz, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını ifade etti.



KOCAELİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

ELAZIĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Elazığ'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Maden Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışından dolayı 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karakoçan, Sivrice ve Kovancılar Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.

SAMSUN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun'da kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler 1 gün idari izinli sayılacak.



KONYA'NIN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Konya'nın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN'IN 6 İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



TEKİRDAĞ'IN MALKARA VE ŞARKÖY İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün de ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

SİVAS'TA ĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, valiliğimiz kararıyla 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."



KAYSERİ'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde 13 Ocak Salı günü, gün boyunca yoğun buzlanma görüleceği ifade edildi.

Hava koşullarının genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde kar yağışının şiddetini artırması ve bugün saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamaların yaşanabileceğine yer verilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.



BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valiliğin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU'DA KENT MERKEZİ İLE 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

MARDİN'İN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı bugün Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA'NIN 8 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

SİNOP'TA 7 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün için taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini bugün de devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

YOZGAT VE 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve bugün de devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.