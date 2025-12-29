16 ilde sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı | 29 Aralık Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler

EĞİTİME KAR ENGELİ! İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İL VE İLÇELER

BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları da yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.



KASTAMONU'DA KENT MERKEZİ VE 16 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak.

Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



ŞANLIURFA'DA EĞİTİME ARA

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklamada, kar yağışının etkili olması nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamında Halfeti ve Birecik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının etkili olması nedeniyle Birecik ve Halfeti ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa Valiliği, dün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.



BİLECİK - PAZARYERİ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği gerekçeleriyle kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi.

TOKAT'TA BAŞÇİFTLİK VE YEŞLYURT İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde VE Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.



AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL'ÜN KİĞI İLÇESİ

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kiğı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ile tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.



SİİRT'İN ERUH İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Siirt'in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlığın açıklamasında köy yollarında görülen aşırı buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla taşımalı eğitime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME ARA

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL'ÜN ADAKLI İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



YOZGAT VE 6 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır, Sorgun ve Saraykent'te eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır."

SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİNDE 2 TAŞIMALI OKULDA EĞİTİME ARA

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak karar alındığı belirtilen açıklamada, hava şartlarının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



ÇANKIRI'DA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi. Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SİNOP'TA BAZI İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

AĞRI'DA İL GENELİNDEKİ KÖYLER İLE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.



MARDİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının bugün il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında seyredeceği belirtildi.

Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."



BİTLİS'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."

MUŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde bugün eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının ertelendiğini bildirdi. Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceğini kaydetti.

SAKARYA HENDEK'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlık kararı ile, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda bugün eğitim görülmeyecek.

Ayrıca Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Yeşilyayla, Esentepe, Akçayır, Muradiye, Hacimbey, Harmantepe ve Hicriye mahallelerinden yapılan ilk ve orta öğretimde taşımalı eğitime de 1 gün ara verildi.



ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

VAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



ZONGULDAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

