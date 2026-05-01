1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs tedbirleri açıklandı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs tedbirleri açıklandı! İşte ilçe ilçe alınan kararlarGüncelleme Tarihi:
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar da duyuruldu.
BEYOĞLU
Beyoğlu’nda saat 05.00’ten itibaren İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam, Atıf Yılmaz, Turancıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Taşkışla, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere, Sakızağacı, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Piyalepaşa Bulvarı bağlantıları, Bahriye, Tersane caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Beyoğlu'nda kullanılacak alternatif yollar:
Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti) Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi.
KADIKÖY
Kadıköy’de saat 05.00’ten itibaren Tıbbiye, Rıhtım, Albay Faik Sözdener, Kurbağalıdere ve Söğütlüçeşme caddeleri ile bu caddelere çıkan tüm yollar kapatılacak. Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay, Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker, Bağdat caddeleri ile D-100 Karayolu kullanılabilecek.
KARTAL
Kartal’da saat 11.00’den itibaren Savarona ve Hükümet caddelerinin belirli bölümleri kapatılacak, alternatif olarak Turgut Özal, Egemenlik, Neyzen Tevfik ve Üsküdar caddeleri tercih edilebilecek.
ŞİŞLİ
Şişli’de saat 05.00’ten itibaren Büyükdere, Merkez, Halaskargazi, 19 Mayıs, Aytekin Kotil, Bahçeler, Garaj ve Ortaklar caddelerinin bazı bölümleri trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Hakkı Yeten, Dolapdere, Darülaceze ve Rumeli caddeleri kullanılabilecek.
Beşiktaş’ta ise ihtiyaç halinde bazı cadde ve sokakların kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirleri, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için ilgili tüm birimlerimiz 7/24 çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu doğrultuda devam eden 'Sanal Devriye' çalışmaları sırasında, çeşitli marjinal grupların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yıl da bahane ederek sosyal medya mecralarında yasa dışı eylem çağrıları yaptığı tespit edilmiştir.
Açıklamada, saat 05.00 itibarıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal'da emniyet birimlerince steril hale getirilip tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynerlerinin bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerindeki taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi gerektiği kaydedilerek, "Alanın steril hale getirilmesi bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması, il genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmamasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Taksim Meydanı’na çıkan yollar ve sokaklar, güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Yapılan açıklamada, günün İstanbul’da huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul'daki adresi bu yıl da Kadıköy Rıhtım Meydanı olurken, kutlamalar öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturdu.
Meydana girişlerin belirlenen kontrol noktalarından sağlanacağı öğrenilirken, kutlamaya katılmak üzere alana gelen vatandaşların polis ekiplerince tek tek üst aramasından geçirileceği belirtildi. Güvenlik noktalarında ayrıca çanta kontrollerinin de yapılacağı görüldü. Kadıköy İskele Meydanı, Rıhtım Caddesi ve çevresindeki birçok noktada çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekipleri görev alırken, polis araçları da bölge genelinde hazır bekletildi. Kutlamaların huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alınan tedbirlerin gün boyu sürdürüleceği öğrenildi.
İstanbul Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Şişli'de meydan çevresindeki ulaşım aksları ve ara sokaklar bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilerek güvenlik önlemleri alındığı görüldü.