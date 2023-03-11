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Litvanya’dan konuk

Güncelleme Tarihi:

#Litvanya#Gitanas Nauseda#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Litvanya’dan konuk
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün Türkiye’ye geldi.

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Beştepe’deki görüşmede, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi. 

NATO ZİRVESİ  

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius’ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alındığı bildirildi. Erdoğan ve Nauseda görüşmesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu da aktarıldı.

Erdoğan, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

 

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#Litvanya#Gitanas Nauseda#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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