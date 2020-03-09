Literatür ne demek? Literatür nedir? Literatür TDK kelime anlamı

Kökeni Fransızcadan gelen ‘litterature’ kelimesinden türemiş olan literatür, belirli alanlarda basılmış akademik yayın ya da kitaplar bütününe denmektedir.

Literatür Ne Demek?

Türkçede edebiyat kelimesi yerine kullanılmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde değerlendirilmesi ile edebiyat ile eşdeğer anlamı taşır. Özellikle yazılı basında ve resmi kaynaklarda kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Literatür Nedir?

Literatür kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. En sık kullanılan anlamı edebiyatla eş anlamlı olmasıdır. Ayrıca herhangi bir bilim alanı için elde edilmiş olan bilgilerin tümüne literatür ödenebilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse;

‘Tıp literatürü’

Bu şekilde tıp içerisindeki bilimsel çalışmaları ve bilgileri kapsayan anlam bütünlüğünü taşımaktadır.

Diğer eş anlamlısı olarak ise yine bir alan için kaynak anlamı da taşımaktadır. Herhangi bir alandaki kaynağı anlatan bir tanımlama üzerinden cümle içerisinde değerlendirilebilir.

Literatür TDK Kelime Anlamı?

Türk Dil Kurumu için literatür kelimesi doğrudan ‘edebiyat’ anlamı taşımaktadır. Bu alanda çıkmış olan eserler, farklı kitaplar ve akademik yayınların tümüne literatür denebilmektedir. Gündelik yaşam içerisinde çok sık kullanılmasa bile resmi konuşmalar ya da yazılı basın üzerinde değerlendirilen bir sözcüktür. Bazı kelimeler ile karıştırılmasına rağmen literatür kelimesinin eş anlamı edebiyattır.