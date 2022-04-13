‘Liste verip vatandaş yapın diyorlar’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu vermeyen kurumlara yaptığı ziyaretler için, “Bazı enteller var, ‘Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı’ diyor. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını hukukunu aramak için oradayım, kapıyı açarlar veya açmazlar” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda özetle şöyle konuştu:

ZAMAN CHP ZAMANI

“Sorunlara çözümlerimizi de açıklıyoruz. Bunu anlattığınızda halk bizi iktidara getirecektir. Zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızlar olduğu söyleniyor. Kararlılığımızı onlara da anlatacaksınız. Bunlar kararlı, çözümler konusunda hazırlar, ülkeyi artık teslim edebiliriz, sorunların tek çözümü CHP diyeceklerdir. Toplumu bölmeyen, barışçıl bir dil kullanan bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İttifakı ve CHP’dir.

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SATILACAK BİR ŞEY KALMADI

Bir kişinin hegemonyasında yürütülen Türkiye’de 3,5 milyon ailenin elektriği kesildi. Bunların temsilcisi, sözcüsü olarak bilinçli olarak elektrik faturamı ödemiyorum. 1 milyon 93 bin hanenin de doğalgazı kesildi kışın ortasında. Malları mülkleri, fabrikaları, bankaları, sigorta şirketlerini, Hazine arazilerini sattılar. Aldıkları parayla idare ettiler, deniz bitti, şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Satacak bir şey kalmadı. Şimdi Türkiye’nin itibarını satıyorlar para pul için.

KAPILAR AÇILSIN DİYE GİTMEDİM

TÜİK’e gidip açıklama yaptım. Böylece o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardılar, üst düzey yöneticiler kalmadı bazıları da istifa ettiler. Bazı enteller var, ‘Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı’ diyor. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını hukukunu aramak için oradayım, kapıyı açarlar veya açmazlar. ‘Bakandan randevu alsaydı’. Muhatabım bakan değil, KİT Komisyonu’nda hesap veren Et Süt Kurumu.

HANGİ SURİYELİ RAHAT?

50 milyar dolar harcandı, hangi Suriyeli rahat? Adım gibi biliyorum verilmedi, onu da iç ettiler, versen hepsi han hamam sahibi olmuştu. İçişleri Bakanlığı liste verip, ‘Bunları vatandaş yapın’ diyor. Bunları tanıyor musun? Konuştuğum biri, ‘Biz de tanımıyoruz, davet ediyoruz talebi yok, Türkçe de bilmiyor’ dedi. Bahçeli duyuyor mu bunları? O da biliyor. Kaçına vatandaşlık verdiniz, hangi soruşturmalardan geçirdiniz dedim, tık yok, hakaret var.”