Lisha Yu davasında karar

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İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çinli Lisha Yu (31), Sefaköy’de 2 Ekim 2019 tarihinde otomobiliyle kaza yaptı. Çinli kadın daha sonra esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. 2 ay sonra Bilecik’te bir arazide gömülü olarak bulunan Yu cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; Doğu Türkistanlı Yunuscan Türkistanlı’nın kullandığı ve içinde Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman olduğu aracın Çinli kadının aracına kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarptığı, ardından şüphelilerin Lisha Yu’yu zorla aracın içine soktukları, genç kadının ağzını Abdulvahap Abdurrahman’ın kapattığı, Hüseyin Ahmed’in de kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı ifade edildi. Şüphelilerin daha sonra Doğu Türkistanlı Abdulgaffar Tamuygur’un Bilecik Söğüt’teki çiftliğine gitmeye karar verdikleri, cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur’un çiftliğinde 1.5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlatıldı.

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3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.