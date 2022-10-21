Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lisha Yu davasında karar

Güncelleme Tarihi:

#Lisha Yu#Cinayet#Bilecik
Lisha Yu davasında karar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

İstanbul'da 3 yıl önce, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’yu takip edip kaçıran, valize koyarak öldüren ve cesedini Bilecik’e gömen 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çinli Lisha Yu (31), Sefaköy’de 2 Ekim 2019 tarihinde otomobiliyle kaza yaptı. Çinli kadın daha sonra esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. 2 ay sonra Bilecik’te bir arazide gömülü olarak bulunan Yu cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; Doğu Türkistanlı Yunuscan Türkistanlı’nın kullandığı ve içinde Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman olduğu aracın Çinli kadının aracına kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarptığı, ardından şüphelilerin Lisha Yu’yu zorla aracın içine soktukları, genç kadının ağzını Abdulvahap Abdurrahman’ın kapattığı, Hüseyin Ahmed’in de kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı ifade edildi. Şüphelilerin daha sonra Doğu Türkistanlı Abdulgaffar Tamuygur’un Bilecik Söğüt’teki çiftliğine gitmeye karar verdikleri, cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur’un çiftliğinde 1.5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlatıldı.

Haberin Devamı

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lisha Yu#Cinayet#Bilecik

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren